13-Jährige in Worms angefahren und verletzt - Fahrer geflüchtet

Worms. Davon gefahren ohne zu helfen, ist ein Autofahrer in Worms am Freitagabend nachdem er ein Mädchen angefahren hat. Der dunkle Mercedes touchierte die 13-Jährige an der Hüfte, als sie den Fußgängerüberweg im Kreisverkehr der Gaustraße und dem Pfortenring an der Ausfahrt zum Busbahnhof überquerte, berichtet die Polizei. Das Mädchen war mit ihrer 15 Jahre alten Freundin zwischen 19.30 Uhr und 20.15 Uhr zu Fuß vom Albert Schulte Park in Richtung Neuhausen unterwegs gewesen.

Durch den Zusammenstoß stürzte sie rückwärts zu Boden und erlitt Schmerzen am Kopf und im Rücken. Der Mercedes-Fahrer ließ das verletzte Mädchen zurück und bog in die Straße zum Busbahnhof ab und fuhr davon. Die 13-Jährige lief mit ihrer Freundin nach Hause ohne die Polizei direkt zu verständigen. Erst eine Stunde später erschien sie mit ihrer Mutter auf dem Polizeirevier, um wegen Verkehrsunfallflucht zu ermitteln. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06241/852 0 zu melden.