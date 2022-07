13-Jährige in Bensheim von 16-Jährigem unsittlich berührt

Bensheim. Ein 16-Jähriger hat in Bensheim ein 13-jähriges Mädchen unsittlich berührt. Wie die Polizei berichtet, ereignete sich die Tat am Montag zwischen 14 und 15 Uhr in einer Unterführung im Bahnhofsbereich in der Nähe der Kik-Filiale. Ein weiterer Jugendlicher soll nach derzeitigem Ermittlungsstand ebenfalls anwesend gewesen sein. Ein vorbeikommender Mann habe die Tat beobachtet und die Jugendlichen angesprochen. Die Polizei sucht diesen Mann nun als wichtigen Zeugen. Er wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 06252/7060 bei den Beamten zu melden.

