13-Jährige aus Wörth vermisst

Wörth. Die 13-jährige Mary Brandt aus einer Jugendeinrichtung in Wörth wird seit Anfang Dezember wiederholt als vermisst gemeldet. Laut Polizei beseht Anlass zur Sorge, dass sie sich in einem nicht altersgerechten Milieu bewegt und sich so in gefährliche Situationen hineinbegeben könnte.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Die 13-Jährige ist ungefähr 1,65 Meter groß, sehr schlank, Schwarz und hat dunkle, lange Haare. Ihre Haare sind zu Braids mit blonden Strähnen geflochten. Womöglich trägt sie aktuell eine rote Daunenjacke. Hier geht es zu einem Bild der 13-Jährigen.

Die Polizei bittet, sofort die Beamten zu verständigen, wenn man sie sichtet.