Wiesloch. Ein 13-jähriges Mädchen ist bei einem Unfall in Wiesloch am Mittwoch verletzt worden. Wie die Polizei berichtet, fuhr das Mädchen gegen 09.30 Uhr mit dem Fahrrad vom Mertzgarten auf die Straße „Zur Tuchbleiche“. Eine 28-jährige Autofahrerin fuhr in Richtung Messplatzstraße und hatte Vorfahrt, wobei es zum Zusammenstoß kam. Das Mädchen musste in eine Kinderklinik gebracht werden. Der Sachschaden liegt in Höhe von rund 3.000 Euro.

