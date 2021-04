122 neue Coronavirus-Infektionen im Kreis, Heidelberger Inzidenz sinkt

Rhein-Neckar-Kreis/Heidelberg. Das Gesundheitsamt hat für den Rhein-Neckar-Kreis am Montag 122 neue, nachgewiesene Infektionen mit dem Coronavirus vermeldet. Damit erhöht sich die Gesamtzahl der Infizierten auf 20.037. 18.400 von ihnen gelten wieder als genesen. Daraus ergeben sich für den Kreis 1.258 aktive Fälle.

Ebenso bestätigte das Gesundheitsamt einen weiteren Todesfall. Im Rhein-Neckar-Kreis sind seit Ausbruch der Pandemie 379 Menschen im Zusammenhang mit dem Coronavirus verstorben.

Die 7-Tage-Inzidenz (bildet die Fälle pro 100.000 Einwohnerinnen und Einwohner in den letzten 7 Tagen ab) steigt mit diesen tagesaktuellen Werten auf 153,6.

In Heidelberg wurden dem Gesundheitsamt insgesamt 4.750 Infektionen mit dem Coronavirus gemeldet; das sind elf mehr als am Sonntag. Die Inzidenz sinkt damit auf 89,2. Mit 4.462 Genesenen gelten in der Stadt derzeit 229 Personen als aktive Fälle.