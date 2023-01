120 Aussteller auf Ludwigshafener Hochzeitsmesse erwartet

Ludwigshafen. Die Hochzeitsmesse „Trau“ findet in diesem Jahr am Samstag und Sonntag, 14. und 15. Januar, in der Ludwigshafener Friedrich-Ebert-Halle statt. Von 10 bis 18 Uhr erwarten die Besucherinnen und Besucher über 120 Aussteller aus mehr als 40 Branchen, teilen die Veranstalter mit. Interessierte können sich bei der Veranstaltung rund um das Thema Hochzeit informieren und sich zu aktuellen Trends beraten lassen. Zusätzlich haben sie die Möglichkeit, direkt auf der Messe einzukaufen. Die verschiedenen Aussteller bieten beispielsweise Brautkleider und Trauringe, aber auch Catering, Locations und Dekoration an. Zum Programm gehören außerdem stündliche Brautmodenschauen und eine Bühne, auf der Künstler, Musiker, Konditoren und Floristen die Neuigkeiten aus ihren jeweiligen Branchen präsentieren.In alter Tradition findet auch das bewährte Gewinnspiel „Trauringturm“ statt. Die Teilnehmenden haben hierbei die Chance, 66 666 Euro für ihr Hochzeitsbudget zu gewinnen. Daneben werden weitere Gewinnspiele aus diversen Branchen angeboten. Ein Tagesticket für die Veranstaltung in Ludwigshafen kostet 7 Euro, Wochenendtickets sind für 11 Euro zu haben. Kinder unter 16 Jahren haben freien Eintritt.

