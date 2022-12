12-Jähriger bei Unfall in Rülzheim verletzt – Autofahrer flüchtig

Rülzheim. Bei einem Unfall in Rülzheim ist ein 12-jähriger Junge am Mittwochnachmittag verletzt worden – der Unfallverursacher ist geflüchtet. Wie die Polizei mitteilt, kam gegen 14.30 Uhr ein bislang unbekannter Autofahrer von der Fahrbahn ab und streifte den auf dem Bordstein sitzenden Jungen. Dieser verletzte sich dabei am Bein und wurde in ein Krankenhaus eingeliefert.

Der Autofahrer flüchtete unerlaubt vom Unfallort. Es soll sich nach Polizeiangaben um einen dunklen SUV handeln. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Germersheim unter der Telefonnummer 07274 9580.