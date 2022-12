Haßloch. Am Montagnachmittag sind zwei Graffiti-Sprayer in Haßloch festgenommen worden. Wie die Polizei mitteilte, hat ein aufmerksamer Zeuge die zwei 12-jährigen Graffiti-Sprayer aus Haßloch bei dem Besprühen eines Trafo-Hauses südlich der Rosenstraße beobachtet. Die Farbe an den Händen der Täter überführte sie. Die benutzten Spraydosen hatten sie eigenen Angaben zufolge vorher entsorgt. Ihren Eltern wurden die 12-Jährigen daraufhin überstellt. Der genaue Sachschaden ist noch nicht bekannt.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1