12 000 Euro Sachschaden

Worms. Ein 85-jähriger Mann ist am Montagmorgen in Worms-Rheindürkheim mit seinem Auto gegen ein Baustellenfahrzeug geprallt. Der Senior war kurz nach 8 Uhr auf der B 9 Richtung Mainz unterwegs, teilte die Polizei am späten Montagnachmittag mit. Dort parkte vor der Kreuzung Osthofener Straße auf der mittleren Fahrspur ein Baustellenfahrzeug – abgesichert mit Warnbaken. Der Mann gab gegenüber der Polizei an, dass ihm beim Überqueren der Straße plötzlich schwarz vor Augen wurde und er deshalb links von der Fahrbahn abkam und gegen das Baustellenfahrzeug prallte.

Das Auto des Seniors und der abgestellte Transporter mussten abgeschleppt werden. Der Mann wurde zur Kontrolle in ein Krankenhaus gebracht. Den entstandenen Sachschaden beziffern die Beamten auf rund 12 000 Euro. vs