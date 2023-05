11-Jähriger in Raunheim vermisst - Polizei sucht mit Großaufgebot

Raunheim. Die Polizei ist derzeit mit einem Großaufgebot auf der Suche nach dem 11 Jahre alten Ahmet C. Wie die Polizei mitteilte, verließ der Junge am Mittwochmorgen gegen 8.00 Uhr die elterliche Wohnung in der Neckarstraße in Raunheim nach einem Streit. Seitdem ist sein Aufenthaltsort nicht bekannt. Ahmet ist mit einem 24 Zoll großen, schwarzen Fahrrad mit orangefarbenen Streifen unterwegs.

Ahmet C. kann folgenderweise beschrieben werden: rund 1,40 Meter bis 1,50 groß, braune Haare, schwarzer Pullover mit weißer Aufschrift, blaue Jeans und führt einen schwarzen Rucksack mit sich.

Die Polizei bittet mit einem Bild um Mithilfe. Zeugen werden gebeten, sich an die Polizei in Rüsselsheim unter der Rufnummer 06142/696-0 zu wenden.