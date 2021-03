Rhein-Neckar. Das Polizeipräsidium Mannheim wird im Frühjahr durch 108 Polizistinnen und Polizisten verstärkt. Bereits zum 1. März begrüßte Polizeipräsident Andreas Stenger insgesamt 76 junge Nachwuchskräfte, die frischausgebildet und hoch motiviert ihren Dienst beim Polizeipräsidium antraten, hieß es am Donnerstag aus Mannheim.

Die jungen Polizistinnen und Polizisten werden zukünftig vor allem die Reviere in Heidelberg, Mannheim und dem Rhein-Neckar-Kreis, sowie die Einsatzzüge und die Verkehrspolizei verstärken. Polizeipräsident und Polizeivizepräsident hießen die jungen Kolleginnen und Kollegen im Team herzlich willkommen und wünschten ihnen in der Metropolregion einen guten Start und viel Erfolg an ihrer neuen Dienststelle. „Am 1. April treten zudem weitere 32 frisch gebackene Polizei- und Kriminalkommissarinnen und -kommissare ihren Dienst beim PP Mannheim an“, freut sich Andreas Stenger und betont die Wichtigkeit des qualifizierten und bestens auf die vielfältigen Aufgaben vorbereiteten Personalzuwachses in der Metropolregion. red