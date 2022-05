Wiesloch. Zwei Autofahrer sind am Mittwochabend in Wiesloch zusammengestoßen. Wie die Polizei mitteilt, missachtete ein 23-Jähriger die Vorfahrt eines 81-Jährigen an der Kreuzung Bergstraße und Gerbersruhstraße. Durch den Zusammenstoß lösten die Airbags im Auto des 81-Jährigen aus, weshalb er und seine 81-jährige Beifahrerin vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht wurden.

Insgesamt entstand ein Sachschaden von rund 10.000 Euro und beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.