100 000 Euro für Stiftung

Heidelberg. „Golfen für chronisch kranke Kinder“ – so lautete am vergangenen Freitag erneut das Motto des zweiten Charity-Golfturniers zugunsten der Stiftung Courage. Denn der Golf Club St. Leon-Rot rief bereits zum zweiten Mal unter Schirmherrin Isabel Hopp und mit Unterstützung der Dietmar Hopp Stiftung, Viktor & Sigrid Dulger Stiftung und der PSD Bank Karlsruhe-Neustadt zu der Spendenaktion auf. Bei dem Golfturnier kam über den Spieltag hinweg eine Summe von 100 000 Euro für den guten Zweck zusammen. Mehr als 100 Golfspieler traten bei dem Turnier an.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1