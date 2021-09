Maikammer. Ein 10 -Jährige ist am Montagmittag in Landau von einem PKW erfasst worden. Nach Polizeiangaben wollte das Mädchen hinter dem Schulbus die Straße überqueren und übersah das entgegenkommende Auto einer 63-Jährigen. Während sich das Mädchen eine Fraktur am Fuß zuzog, erlitt die Fahrzeugführerin einen Schock.

