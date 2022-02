Worms. Ein 10-jähriges Mädchen ist am Dienstag in Worms angefahren worden. Auf der Rheinstraße fuhr ein 48-Jähriger, wie die Polizei berichtete, in Richtung Rheinbrücke. Das Mädchen habe unvermittelt und ohne Begleitung die Fahrbahn überquert, sodass der Fahrer nicht mehr rechtzeitig bremsen konnte. Das Mädchen sei am Arm touchiert worden und dadurch zu Boden gefallen. Glücklicherweise trug sie nur leichte Verletzungen davon.

