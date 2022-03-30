Прибуття з України в Метрополійну область: Про що необхідно знати біженцям

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Оперативна група (Taskforce) «Допомога Україні» (Ukraine Hilfe) міста Манхейм створила централізований пункт превинного прийому для біженців з України в молодіжному хостелі (Jugendherberge) за адресою Rheinpromenade 21. Адміністрація молодіжного хостелу також просить тих біженців, які наразі мешкають у приватному притулку, як наприклад у друзів чи родичів у місті, все рівно звернутися до хостелу з приводу реєстрації.

Якщо біженці знайшли притулок в центрі прийому чи їм було надано житло, обов'язково необхідно зареєструватися протягом двох тижнів (обовязкова реєстрація – Meldepflicht). У випадку проживання у приватному помешканні, обов'язкова реєстрація може бути здійснена також після трьох місяців проживання. Для реєстрації необхідні наступні документи: біометричний паспорт, заповнена реєстраційна форма, підтвердження проживання (Wohnungsgeberbestätigung). Сім'ї потребують також свідоцтво про реєстрацію шлюбу, діти які не мають документу, який посвідчує особу, додатково потребують свідоцтво про народження. За цим посиланням можна знайти необхідні формуляри та подальшу інформацію щодо реєстрації (An- und Ummeldung eines Wohnsitzes | Mannheim.de). Якщо у вас виникли додаткові питання, ви можете надіслати електронного листа до міської ради (E-Mail).

Окрім можливості отримання первинної консультації та реєстрації у місті Манхейм, молодіжний хостел надає допомогу в подальших напрямках, як наприклад, подання заяви на отримання допомоги та пільг для біженців , пошук роботи, соціальна та правова консультації, первинна медична домога а також можливість вакцинування.

При повному заселенї молодіжного гуртожитку, місто планує подальше розселення у підготовлені чи заплановані зали (Hallen). Окрім Lilli-Gräber-Halle, який вже підготовлений для подальшого розселення та наразі перебуває в «режимі очікування», готується GBG Halle Herzogenried. Як і раніше, передовою метою залишається приватне розміщення біженців з України. Саме тому мешканці Манхейму, які мають можливість безкоштовно надати притулок, можуть розмістити заяку на сайті www.mannheim.de/unterbringungsangebot або за телефоном гарячої лінії Ukraine-Hilfe-Hotline (0621/293 3299).

Гаряча лінія була створена з одного боку для питань з приводу пожертвувань, допомоги та підтримки, пропозиції житла чи послуг перекладачів, але також для родичів та знайомих, які приватно приймають біженців з іншого боку та можливо потребують допомоги. З понеділка по п'ятницю з 9 до 17 години усі запити або негайно вирішуються або координовано передаються до відповідних установ. З організацією Ukraine-Hilfe також можна зв'язатися по електронній пошті: ukraine-hilfe@mannheim.de.

Подальшу інформацію можна знайти на сторінці міста: https://www.mannheim.de/de/service-bieten/soziales/ukraine-hilfe-mannheim.