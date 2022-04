Прибуття з України в Метрополійну область: Про що необхідно знати біженцям

Рейн-Неккар (район). Geflüchteten aus der Ukraine stellen sich nach ihrer Ankunft in Deutschland viele Fragen. Darüber hinaus sind sie auf Unterstützung angewiesen. Ukrainerinnen und Ukrainer, die in die Metropolregion Rhein-Neckar einreisen, finden in der Übersicht geordnet nach Landkreisen und Städten Antworten, Informationen über Anlaufstellen sowie Ansprechpartner und Tipps, um erste Hindernisse in einem für sie fremden Land bewältigen zu können.

01 Punkt 1 von 2 Місто Манхейм (Mannheim) Оперативна група (Taskforce) «Допомога Україні» (Ukraine Hilfe) міста Манхейм створила централізований пункт превинного прийому для біженців з України в молодіжному хостелі (Jugendherberge) за адресою Rheinpromenade 21. Адміністрація молодіжного хостелу також просить тих біженців, які наразі мешкають у приватному притулку, як наприклад у друзів чи родичів у місті, все рівно звернутися до хостелу з приводу реєстрації. Якщо біженці знайшли притулок в центрі прийому чи їм було надано житло, обов'язково необхідно зареєструватися протягом двох тижнів (обовязкова реєстрація – Meldepflicht). У випадку проживання у приватному помешканні, обов'язкова реєстрація може бути здійснена також після трьох місяців проживання. Для реєстрації необхідні наступні документи: біометричний паспорт, заповнена реєстраційна форма, підтвердження проживання (Wohnungsgeberbestätigung). Сім'ї потребують також свідоцтво про реєстрацію шлюбу, діти які не мають документу, який посвідчує особу, додатково потребують свідоцтво про народження. За цим посиланням можна знайти необхідні формуляри та подальшу інформацію щодо реєстрації (An- und Ummeldung eines Wohnsitzes | Mannheim.de). Якщо у вас виникли додаткові питання, ви можете надіслати електронного листа до міської ради (E-Mail). Окрім можливості отримання первинної консультації та реєстрації у місті Манхейм, молодіжний хостел надає допомогу в подальших напрямках, як наприклад, подання заяви на отримання допомоги та пільг для біженців , пошук роботи, соціальна та правова консультації, первинна медична домога а також можливість вакцинування. При повному заселенї молодіжного гуртожитку, місто планує подальше розселення у підготовлені чи заплановані зали (Hallen). Окрім Lilli-Gräber-Halle, який вже підготовлений для подальшого розселення та наразі перебуває в «режимі очікування», готується GBG Halle Herzogenried. Як і раніше, передовою метою залишається приватне розміщення біженців з України. Саме тому мешканці Манхейму, які мають можливість безкоштовно надати притулок, можуть розмістити заяку на сайті www.mannheim.de/unterbringungsangebot або за телефоном гарячої лінії Ukraine-Hilfe-Hotline (0621/293 3299). Гаряча лінія була створена з одного боку для питань з приводу пожертвувань, допомоги та підтримки, пропозиції житла чи послуг перекладачів, але також для родичів та знайомих, які приватно приймають біженців з іншого боку та можливо потребують допомоги. З понеділка по п'ятницю з 9 до 17 години усі запити або негайно вирішуються або координовано передаються до відповідних установ. З організацією Ukraine-Hilfe також можна зв'язатися по електронній пошті: ukraine-hilfe@mannheim.de. Подальшу інформацію можна знайти на сторінці міста: https://www.mannheim.de/de/service-bieten/soziales/ukraine-hilfe-mannheim. © Michael Ruffler

02 Punkt 1 von 2 Рейн-Неккар регіон (Rhein-Neckar Kreis) Окружне управління відкрило пункт допомоги українцям, «Service-Point Ukraine», за адресою Czernyring 22/12, Хайдельберг (Центр для пошуку праці Jobcenter Rhein-Neckar-Kreis). Починаючи з 14 березня, з понеділка по п'ятницю, з 8 до 16 години, тут є можливість подати заяву на отримання посвідчення на проживання (Aufenthaltstitel), а також отримати відповіді на основні питання з приводу надання пільг та житла. Для вирішення цих питань надаються також послуги перекладачів. Районне управління регіону Рейн-Неккар рекомендує усім біженцям з Ураїни, які знайшли приватний притулок, звернутися з приводу реєстрації до відповідних комун. Адміністрація повідомляє, що в регіоні виконана відповідна підготовка та прийняті заходи для організованого прийому біженців. Хоча Дорін Кусс, керівник відділу громадського порядку регіону Рейн-Неккар, повідомляє: «Якщо біженці з України мають моживість проживання у родичів чи знайомих, вони мають право безпреревно знаходитись до 90 днів без візи та не потребують обовязкової реєстрації». Однак, рекомендовано зареєструватися у відповідному реєстраційному пункті, також для того аби мати уявлення про численність українських біженців які перебувають в регіоні. Крім того, це єдина можливість для подальшого отримання права для перебування а також пільг. Біженці з України, які не мають можливості приватного притулку, повинні звернутися в мерію комуни (Bürgermeisteramt), в якій вони наразі перебувають. Якщо там можливо надати житло, то комуна відразу ж організовує розміщення в цьому житлі або притулках подальшого розміщення. Якщо комуна не має можливості надати або домогти в організації притулку, українські біженці повинні звернутися до пунктів первинного прийому, які знаходяться за адресами: Durlacher Allee 100, Karlsruhe або Центр для прибуття Patrick-Henry-Village, Grasweg, Heidelberg. Громадяни України, а також їх сім'ї, які проживали до 24 лютого 2022 в Україні, отримують право на тимчасове перебування та захист, якщо вони були вимушені покинути домівку в Україні 24 лютого (день початку війни) чи пізніше. Після подання клопотання про надання захисту біженці мають право на отримання допомоги відповідно до Закону про допомогу особам, які шукають притулку (Asylbewerberleistungsgesetz). Крім того, це передбачає і відповідні пільги на медичну допомогу. Подальшу інформацію можно знайти на сторінці округу за посиланням: https://www.rhein-neckar-kreis.de. © Peter Jaschke

Біженці з України задаються багатьма питаннями та потребують допомоги по прибуттю до Німеччини. Українці, які прибувають в Метрополійну область Рейн-Неккар, знайдуть у цій статті відповіді на основі питання, інформацію про контактні пункти, куди необхідно звертатися, та поради які допоможуть їм подолати перші перешкоди в незнайомій країні. У цій статті інформація структурована по округам та містам області.

03 Punkt 1 von 2 Хайдельберг (Heidelberg) Місто Хайдельберг інформує, що українці з біотметричним паспортом не потребують візи для прибуття. Якщо прибуття здійснуюється в регіон Neckarstadt та за відстутності приватного притулку, є можливість звернутися до центру первинного прийому федеральної землі Баден Вюртенберг (Baden-Württemberg). Місто повідомляє що таким центром є Patrick-Henry-Village за адресою: Grasweg, 69124 Heidelberg. Після цього біженці будуть розпреділенні до місцевих та обласних регіонів для подальшого тимчасового притулку. Мер міста Екарт Вюрцнер нещодавно наголосив, що нинішні можливості міста при прийомі великої кількості людей з України будуть більш за все недостатніми. «Будь ласка допоможіть нам с цього приводу, надати біженцям притулок, який їм на разі дуже необхідний», звернувся Вюрцнер. Мешканці міста Хайдельберг, які мають можливість запропонувати житло у місті в довгострокове користування або оренду, можуть звернутися до співробітників за справами біженців міста Хайдельберг за електронною поштою fluechtlingsbeauftragter@heidelberg.de або за телефоном: 06221/58-37610. Біженці, які знайшли приватний притулок у родичів чи знайомих, можуть звертатися безпосередньо до відділів реєстрації громадян (Bürgeramt) та реєстрації іноземців (Ausländerbehörde) міста Хайдельберг за адресою: Bergheimer Straße 147 (Landfriedgebäude). Пільги на оплату проживання надаються Управлінням із соціальних питань та справ похилого віку (Amt für Soziales und Senioren) міста Хайдельберг, що знаходится за адресою: Bergheimer Straße 155. Для підтримки роботи в центрах допомоги міста Хайдельберг, місто створило координаційний пункт Україна за адресою: Rudolf-Diesel-Straße. Саме туди відбувається направлення вищезгаданими муніципальними службами за попереднім записом. За словами представників міста, цей центр функціонує як "Відділ" адміністрації та об'єднує пропозиції та інформацію з тем реєстрації, соціальних пільг, житла та інших. Крім того, Німецкий Червоний Хрест роздає тут пакунки з речами первинної подомоги, зокрема предметами гігієни. Біженці з Ураїни, які бажають залишитися в місті Хайдельберг та мають питання щодо реєстрації, мають звернутися до відділу реєстрації мешканців міста Хайдельберг за електронною поштою MeldeangelegenheitenUkraine@heidelberg.de або за телефоном 06221/5813915. Інформацію про дозвіл на проживання можна отримати в Управлінні у справах громадян та громадського порядку (Bürger- und Ordnungsamt) надіславши електронного листа на адресу zuwanderung-servicepoint@heidelberg.de або звернутися до Пані Іпек Болат (Ipek Bolat) за контактними даними: E-Mail: Ipek.Bolat@Heidelberg.de, Tелефон: 06221/58-17994. Біженці з України можуть подати заяву на отримання соціальної допомоги в Німеччині. Особи, призвіще яких починається з літер А до Kiq, можуть звернутися до Grundsicherung5020@Heidelberg.de. Особи, призвіще яких починається з літер Kir до Z можуть звернутися до Grundsicherung5021@Heidelberg.de. Інформацію за телефон можна отримати за номером: 06221/58-37000. Подальша інформація доступна на сторінці міста: https://www.heidelberg-fluechtlinge.de/. © Philipp Rothe

04 Punkt 1 von 2 Місто Людвігсгафен-на-Рейні (Ludwigshafen am Rhein) Центральний пункт прийому біженців у Людвігсгафені знаходитися у Бюро реєстрації іноземців (Ausländerbehörde) за адресою: Jaegerstraße 1. Українці також можуть звернутися туди за електронною адресою aufenthaltsrecht-ukraine@ludwigshafen.de для того щоб записатися на прийом щодо реєстрації та подання заяви на отримання довідки на проживання (Aufenthaltstitel). Подання заяви на отримання статусу біженця (Asylantrag) не є об'язковим. Місто також звертає увагу на те, що разом із заявою про надання статусу біженця закінчується термін дії візи власників біометричних паспортів, перебування яких спочатку було б можливим без візи. В цьому випадку (при заяві на надання статусу біженця), особи як правило також зобов'язані проживати у одному з державних центрів прийому протягом певного періоду часу та не можуть вільно вирішувати про місце перебування. Біженці з України, які не мають можливості знайти приватне постійне місце для проживання у родичів або друзів у Людвігсхафені та хочуть подати заяву про надання притулку (Asylantrag), повинні звернутися до центру прийому шукаючих притулку у Шпайєрі (Speyer), який знаходиться за адресою Spaldingerstraße 100, 67346 Speyer, Телефон: 06232/876767001. У випадку якщо ви не знайдете приватний довгостроковий притулок та після подання зави на статус біженця, ви будете зобовязані проживати у цьому центрі прийому. Також місто Людвігсгафен шукає можливості притулку для біженців. Якщо хтось бажає надати квартиру для проживання, будь ласка зверніться до адміністрації міста за телефоном 0621/504-7070 або електронною поштою asyl-ukraine@ludwigshafen.de. Якщо хтось, в умовах своєї квартири бажає надати місце для проживання (наприклад якщо є кімната для гостей), будь ласка зареєструйте цю можливість на сайті www.unterkunft-ukraine.de. Для того щоб отримати соціальну допомогу, біженці з України повинні перш за все зареєструватися у Бюро з питань іноземців (Ausländerbehörde). Там будуть видані формуляри з якими потім необхідно звернутися до Управління соціального забезпечення (Sozialamt), що знаходится за адресою Stadthaus Nord, Europaplatz 1. Окрім цього, у місті створено низку інших послуг з допомоги для біженців якім наприклад необхідна психологічна підтримка, медичне лікування а також допомога для біженців із хронічними захворюваннями та інвалідністю. Детальніше про цю та подальшу інформацію ви можете знайти на сторінці міста за посиланням: https://www.ludwigshafen.de/. © Christoph Bluethner

05 Punkt 1 von 2 Округ Бергштрасе (Kreis Bergstraße) Ті хто прибувають з України та шукають притулку в Німеччині, можуть це також отримати в окрузі Бергштрасе. Як і в інших округах та містах, також тут українцям не потрібна віза для прибуття. Рекомендовано відправити копію українського паспорту з поміткою (штампом) про в'їзд та контакту адресу на електронну пошту ukraine-am@kreis-bergstrasse.de. З питань проживання, медичної та фінансової допомоги необхідно звернутися на електронну адресу soziales@kreis-bergstrasse.de. Біженці, які самостійно знайшли житло, повинні звернутися до відповідного бюро реєстрації міста (Meldebehörde) або муніципалітету, а потім зареєструватися у Бюро з питань іноземців (Ausländerbehörde) округу Бергштрасе. За словами округу, це необхідно для того щоб централізовано координувати допомогу та займатися питаннями. Біженці, які не мають притулку, будуть відправленні у Гіссен (Gießen) до центру прийому HEAE (Hessische Erstaufnahmeeinrichtung für Flüchtlinge – Гессенський центр первинного прийому для біженців). Первинна реєстрація усіх осіб, які були вимушені покинути Україну та перебувають у Федеративній Республіці Німеччина без візи та на законних підставах протягом перших 90 днів з моменту в'їзду, можлива в окрузі Бергштрасе у Бюро з питань іноземців (Ausländerbehörde) за електронною поштою ukraine-am@kreis-bergstasse.de. Для реєстрації необхідно відіслати наступні документи: паспорт з печаткою про в'їзд, свідоцтво про реєстрацію (Meldebescheinigung) з реєстраційного бюро (Meldebehörde), а також номер телефону чи електронну пошту для зворотнього зв'язку а також для того щоб назначити прийом. Біженці, які проживають в окрузі Бергштрасе, можуть звернутися до Управління соціального забезпечення (Sozialamt, soziales@kreis-bergstrasse.de) для того щоб подати заяву на соціальну допомогу. Для цього необхідно заповнений формуляр «Заява на отримання допомоги відповідно до закону про допомогу особам, які шукають притулок (AsylbLG)» («Antrag auf Gewährung von Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)»), посвідчувальний документ про особу, Email-підтвердження реєстрації з Бюро з питань іноземців (Ausländerbehörde) та довідка про реєстрацію (Meldebescheinigung) від центра реєстрації. В Управлінні соціального забезпечення біженці також мають можливість подати заяву на сплати коштів на медичну допомогу. Це право є частиною заяви на соціальну допомогу. Після цього біженці отримують медичну довідку (Krankenschein), з якою вони можуть звертатися до лікаря. Округ уникає можливість розміщення наприклад у спотрзалах. Тому, якщо хтось має можливість надати житло, зверніться будь ласка до адміністрації. Наразі необхідні квартири та будинки, але також житлова або готельна нерухомість, яку можна підготувати для розміщення великих груп людей. Для цього надішліть буль ласка електронного листа з інформацією про місце розташування, розмір та можливий проміжок часу на адресу ukrainehilfe@kreis-bergstrasse.de. Адміністрація округу створила гарячу лінїю «Ukraine-Hotline» для мешканців округу Бергштрасе, а також для біженців з України. Ця лінія працює з понеділка по п'ятницю з 8 до 16 години за телефоном 06252/15-4199. На лінії працють люди, які спілкуються німецькою, українською та російською. Подальшу інформацію можна знайти на сторінці округу за посиланням: https://www.kreis-bergstrasse.de/. © Thomas Neu

06 Punkt 1 von 2 Рейн-Пфальц Округ (Rhein-Pfalz-Kreis) Біженці з України, які вже знайшли приватний притулок, мають спочатку зареєструватися у відповідному бюро реєстрації мешканців (Einwohnermeldeamt) району Рейн-Пфальц. Ці дані потім будут надіслані у Бюро з питань іноземців (Ausländerbehörde), яке в подальшому контактує біженців. Біженці з України не зобов'язані проходити процедуру подання на біженство (Asylverfahren) та подавати клопотання на надання статусу біженця (Asylantrag) аби мати право знаходитися в країні. Саме тому українцям рекомендовано утриматися від подання заяви на отримання статусу біженця. Шукачі притулку (Asylbewerber) отримують ті ж фінансові пільги, що й біженці (Vertriebene), які отримали дозвіл на проживання відповідно до §24 Закону про проживання. Проте декларація про подання клопотання про надання притулку зберігається незалежно від цього. Округ Рейн-Пфальц пропонує біженцям безкоштовні курси німецької мови у освітньому центрі для дорослих (Volkshochschule, VHS). На сторінці освітнього центру VHS (vhs-Lernportal - Willkommen im vhs-Lernportal) біженцям надається можливість швидко та легко розпочати вивчення німецької мови починаючи з необхідніх базових знань. Також можна встановити додаток. Для того аби отримати доступ та розпочати вивчення мови, користувачам необхідно зареєструватися. За цим посиланням можна знайти інформацію українською чи російською для реєстрації за допомогою QR коду https://www.rhein-pfalz-kreis.de/p (pdf-Файл). Усі бажаючі запропонувати житло мають звертатися безпосередньо до муніципальних адміністрацій. Подальша інформація округу доступна за посиланням: https://www.rhein-pfalz-kreis.de/ukraine/. © Bernhard Zinke

07 Punkt 1 von 2 Місто Шпайер (Stadt Speyer) У місті Шпайєр біженціям з України необхідно звернутися до одного з двох міських пунктів прийому (Bürgerbüro) громадян у загальні години роботи без попереднього запису. Під час цієї першої зустрічі, по можливості рідною мовою, співробітнки допомогають з важливими питаннями. При наявності паспорту, можлива реєстрація та видача ідентифікаційного коду (Steuer ID) одразу ж на місці. Там також можна отримати подальшу інформацію. Після цього, біженцям необхідно звернутися до Бюро з питань іноземців (Ausländerbehörde), де вони можуть подати заяву на отривання довідки на проживання і з цим отримати можливість отримувати пільги для шукачів притулку. Для цього вони отримають необхідну заявку. У разі, якщо у біженки чи біженця немає при собі паспорту, то міська рада (Bürgerbüro) одразу ж направляє в Бюро з питань іноземців (Ausländerbehörde). Там проходить реєстрація біженців які потім отримують відповідне свідоцтво (Anlaufbescheinigung). Як вже зазначено вище, в цьому випадку також видається необхідна заява на отримання пільг для біженців разом зі збірником найчастіших питань та відповідей (FAQ). Якщо можливо, біженцям слід принести з собою заповнений формуляр на можливість проживання від орендодавцю (Wohnungsgeberbestätigung) разом із заповненим формуляром на отримання довідки на проживання (Antrag auf Aufenthaltserlaubnis) до Бюро з питань іноземців (Ausländerbehörde). Обидва ці формуляри можно завантажити на сторінці адміністрації міста за посиланням www.speyer.de/ukraine. За відстутності заповненого формуляру на можливість проживання (Wohnungsgeberbestätigung), можливо надати цей документ до Управління з реєстрації мешканців (Einwohnermeldeamt) пізніше. Біженці, які проживають у муніципальному житлі, довгострокової перспективи не потребують документу на можливість проживання (Wohnungsgeberbestätigung). Біженцям, яким потрібна допомога у подачі заяви на інтеграційні курси або які хотіли б відвідувати курси німецької мови, слід звертатися до Центру освіти для дорослих (Volkshochschule) міста Шпаєра за телефоном 06232/14-13-60. Подальшу інформацію можна знайти на сторінці міста Шпайєр за посиланням: https://www.speyer.de/ © Klaus Venus

08 Punkt 1 von 2 Місто Нойштадт-ан-дер-Вайнштрассе (Stadt Neustadt an der Weinstraße) Міська адміністрація Нойштадта-на-Вайнштрассе повідомляє, що громадяни України, які мають біометричний паспорт, можуть перебувати в Шенгенській зоні без візи до 90 днів протягом 180 днів. Також це правило діє і для іноземців, які мають дозвіл на проживання в Україні. Якщо термін перебування має бути продовжений, особи, які були змушені покинути домівку, повинні повідомити в Бюро з питань іноземців (Ausländerbehörde) до закінчення періоду 90 днів. Якщо ці особи не потребують соціальних виплат чи житла, їх реєстрація відбудеться тільки при поданні заяви на дозвіл на проживання. За словами адміністрації, першими пунктами допомоги в Нойштадті є Бюро з питань іноземців (Ausländerbehörde) та Управління соціальної допомоги населення (Amt für Soziale Hilfen). Біженці з України з дозволом на перебування, які приймаються безпосередньо в муніципалітеті і потребують допомогу, будуть зареєстровані в Бюро з питань іноземців (Ausländerbehörde) та можуть подати заяву на отримання довідки на проживання. Для цього необхідно надіслати електронний лист на адресу auslaenderbehoerde@neustadt.eu з відповідним завовненим формуляром на подання дозволу на перебування (Bogen zur Aufenthaltsanzeige) а також скан наявних документів (паспорту, ідентифікаційних карти, довідок тощо). Після цього імміграційні органи зв’яжуться з вами, щоб уточнити подальі кроки (включаючи реєстрацію місця проживання та заяви на отримання дозволу на проживання). Відповідно до законодавства регіону, люди, які не знайшли постійного приватного житла або не мають біометричного паспорта, приймаються в державний центр первинного прийому в Шпайєрі, а звідти їх розподіляють до муніципалітетів. Як правило, люди, які були вимушені покинути Україну і мають законний дозвіл на проживання і які не можуть бути прийнятими безпосередньо до муніципалітету, повинні зареєструватися в приймних центрах таких земель, як Рейнланд-Пфальц у Шпайері, Кузелі, Трієр-Бітбург або Гермескейлі. За закликом міської адміністрації вже багато громадян зареєструвати безкоштовне житло. Просимо біженців або осіб що їх приймають зв’язатися з Управлінням соціальної допомоги за номером 06321/855-1433 або електронною поштою soziale-Hilfe-sozialamt@neustadt.eu. Громадяни можуть повідомити адміністрацію про житло, яке ще доступне, якщо воно насемперед є безкоштовним для розміщення біженців з України. Зареєструвати таке житло можна за телефоном 06321/855-1891 (з понеділка по п’ятницю з 8:00 до 16:00) або за електронною поштою ukrainehilfe@neustadt.eu. За цими контактними даними також можна звернутися для подальших пропозицій допомоги та загальних питань. Додаткову інформацію місто зібрало на сторінці https://www.neustadt.eu © Uwe Anspach

09 Punkt 1 von 2 Місто Франкенталь (Stadt Frankenthal) Українські біженці, які проживають у приватних помешканнях та потребують соціальних виплат, можуть звернутися до міської райадміністрації міста Франкенталь (Bürgerservice der Stadtverwaltung Frankenthal) за адресою Rathausplatz 2-7, де особи можуть отримати заяву на отримання дозволу на проживання. Зв’язатися зі службою можна за телефоном 06233/89-666 або електронною поштою на адресу buergerservice@frankenthal.de. При реєстрації необхідно мати з собою заповнене, підписане підтвердження від орендодавця на проживання (Wohnungsgeberbestätigung) та паспорт. Біженці отримують контактну форму від міської ради, щоб домовитися про зустріч з імміграційними органами (Ausländerbehörde). Заповнену заяву разом із копією біометричного паспорта та фотокартку на документи необхідно надіслати на поштову скриньку Відділу міграції та інтеграції, іміграційного органу, яка знаходиться за адресою Westliche Ringstrasse 27, телефон: 06233 89 757. Після цього назначається прийом на процедуру ідентифікації та видається довідка, що дає право на отримання соціальної допомоги. Особи, які отримали дозвіл на проживання, отримують пільги для шукачів притулку. За інформацією міста, ці пільги включають грошову допомогу та базову допомогу у разі хвороби чи вагітності. Для забезпечення соціальних виплат необхідно записатися на прийом до відділу сім’ї, молоді та соціальних питань (Bereich Familie, Jugend und Soziales), що знаходиться за адресою Rathausplatz 2-7, тел. 06233/89-741 або 06233/89-246. Українські біженці без житла звертаються до центру прийому шукачів притулку (Afa) у Шпаєрі (Spaldingerstr. 100, тел.: 06232/87676-0, електронна пошта: Poststelle@add.rlp.de). Інші центри прийому є в Кузелі, Трієрі, Бітбурзі та Гермескейлі. Якщо можливо, біженців слід розмістити в квартирах. Відділ сім’ї, молоді та соціальних питань (Bereich Familie, Jugend und Soziales) приймає відповідні пропозиції за електронною поштою familiejugendundsoziales@frankenthal.de, адресовані на контактну особу Ліза Оберле, 06233/89-616 та/або Дітер Бордун, 06233/89-247. Додаткову інформацію та форми заяв можна завантажити на домашній сторінці міста: https://www.frankenthal.de. © Klaus Venus

10 Punkt 1 von 2 Округ Бад-Дюркгейм (Kreis Bad Dürkheim) Біженці, які вже знайшли житло в районі Бад-Дюркгейм, повинні спочатку звернутися до відповідальної муніципальної або міської адміністрації. У районі повідомляють, що біженці мають зареєструватися за місцем проживання за пред’явленням довідки орендодавця (Wohnungsgeberbescheinigung ) та паспорта з печаткою про в’їзд, а якщо його немає, іншого документа, що посвідчує особу. Після цього відділ реєстрації мешканців (Einwohnermeldeamt) повідомить міграційне управління (Amt für Migration) Бад-Дюркгейма про реєстрацію. Після цього автоматично буде надіслано запис на прийом щодо реєстрації відповідно до законодавства про іноземців. Крім того, необхідно подати заяву на отримання дозволу на проживання (Aufenthaltserlaubnis). Особи, які ще не знайшли необхідне житло, повинні звернутися до одного з центральних центрів прийому у федеральній землі Рейнланд-Пфальц у Шпайері, Кузелі, Трієр-Бітбург або Гермескейлі. Біженці мають право на пільги відповідно до Закону про осіб що шукають притулок (Asylbewerbergesetz). Відповідальними в цій справі є відповідні служби соціального захисту асоціації та муніципальні адміністрації. Це право на пільги надає можливість відшкодувати кошти на харчування, одяг, медичні послуги, а також на побутові споживчі товари. Крім того, є право на допомогу у разі хвороби та відшкодування коштів на оренду житла. За інформацією району, право на фінансову допомогу на дитину (Kindergeld) залежить від статусу дозволу на проживання. Оскільки, як стверджує адміністрація, у цьому контексті не можна зробити жодної загальної заяви, цим питанням займається компетентий орган відділу сімейної допомоги (Dienststellensuche der Agentur für Arbei). Також є можливість працевлаштування після того, як була подана заява на дозвіл на проживання. Окружна адміністрація створила гарячу лінію Ukraine-Hotline , з якою можна зв’язатися за номером 06322/961-1700 з понеділка по четвер з 8:30 до 16:00 та у п’ятницю з 8:30 до 12:00. Там також можна задати питання про Ураїну та біженців. Також створено електронну адресу для отримання додаткової інформації: ukraine@kreis-bad-duerkheim.de. Більше інформації можна знайти на сторінці округу . © Bernhard Zinke

11 Punkt 1 von 2 круг Південної Вайнштрасе (Kreis Südliche Weinstraße) Біженці, які мають приватний притулок в окрузі Südliche Weinstraße, але потребують допомогу (наприклад, соціальні виплати, медична допомога), повинні, відповідно до інформації з округу, повідомити про це до відповідної міської адміністрації. Звідти дані передаються до імміграційних органів (Ausländerbehörde) районної адміністрації Südliche Weinstraße. Після цього з вами зв’яжеться співробітник імміграційної служби. З імміграційним офісом району Südliche Weinstrasse можна зв’язатися за номером 06341/940-541 або електронною поштою abh@suedliche-weinstrasse.de. Сім організаційних муніципалітетів відповідають за розміщення в районі. Деякі з них мають можливість надати приватне житло, але наразі також потребують підтримки від мешканців, які можуть надати житло для біженців. Саме тому, власники будинків або орендодавці, які ще мають безкоштовне житло, або приватні особи, які можуть запропонувати кімнату, будь ласка зверніться до відповідального муніципалітету. Контактні особи сімох муніципалітетів перераховані тут. Біженці з України, які не можуть знайти постійне приватне житло, можуть у терміновому порядку звертатися до первинних центрів прийому біженців в Трієрі чи Шпаєрі та подати там заяву про надання притулку. Додаткову інформацію можна знайти на домашній сторінці округу: https://www.suedliche-weinstrasse.de. © Bernhard Zinke

12 Punkt 1 von 2 Округ Неккар-Оденвальд (Neckar-Odenwald-Kreis) Щоб подати заяву на отримання довідки на проживання в районі Неккар- Оденвальд, біженці з України повинні заповнити відповідну коротку заяву (Kurzantrag), яку можна отримати в районному управлінні (Landratsamt), спеціалізованій службі порядку та дорожнього руху (Fachdienst Ordnung und Verkehr), управління зі справ іноземців (Sachgebiet Ausländer- und Asylrecht), на веб-сайті районного управління (файл PDF PDF-Datei) або в міських радах (Bürgermeisterämter). Біженці з України повинні бути зареєстровані у Бюро з питань іноземців (Ausländerbehörde). Для цього необхідно записатися на прийом за телефонами: 06261/84-4000, 06261/84-1422 або 06261/84-1448. Іміграційне управління Мосбаха відповідає за біженців з міста Мосбах. Важливо, щоб на прийом прийшов хтось, хто може допомогти як перекладач. Ви також повинні мати з собою паспорт. З поданням прохання про захист існує право на пільги відповідно до Закону про пільги для шукачів притулку (Asylbewerberleistungsgesetz). Для біженців з України було підготовлено спрощену заяву (Kurzantrag), для визначення їх потреб. Якщо є витрати на оренду та додаткові витрати необхідно заповнити відповідну заяву (Mietbescheinigung), яку можна отримати в міській раді або завантажити. До спрощеної заяви та, якщо наявна, заяви про оренду (Mietbescheinigung) необхідно додати копію паспорта, щоб можна було швидко надати пільги. Документи необхідно надіслати до районного офісу (Landratsamt) району Неккар-Оденвальд, Управління з питань іноземців та біженців (Ausländer- und Asylrecht) Мосбаху або Бухені. При нагальній потребі можна записатися на прийом до працівників соціальних служб, яким необхідно принести заповнену заяву разом із підтвердженням реєстрації (Anmeldebestätigung), паспорт та/або його копію. У таких випадках критичної необхідності, фінансова допомога або довідка на медичне обслуговування може бути видано негайно. Інформацію та контактні дані в Мосбаху можна отримати за номерами: 06261/84-1434, 06261/84-1432 або 06261/84-1496. У Бухені - 06281/5212-1495, 06281/5212-1423 або 06281/5212-1492. Для отримання довідок на отримання медичної допомоги, особи можуть зателефонувати за номером 06261/84-1498. За даними району, колишні казарми Neckartal в Мосбаху та зал Eckenberghalle в Адельсгаймі підготовлені як притулки для першої необхідності. Якщо можливо, біженці з України також можуть залишитися у друзів та родичів у приватних будинках. Згідно з інформацією з округу, додаткові витрати у цьому випадку у певній сумі будуть відшокдовані. У випадках приватного проживання, рекомендовано укласти договір оренди з особами, яким надається притулок. Витрати на проживання можуть бути додані до заяви на отримання пільг. Біженці мають якомога швидше зареєструватися в міській раді (Bürgermeisteramt). Кожен, хто може надати житло біженцям з України, повинен заповнити надану для цього реєстраційну форму та надіслати її на електронну адресу gebaeudemanagement@neckar-odenwald-kreis.de. Для отримання додаткової інформації відкрито гарячу лінію за телефоном 06261/84-4000. Додаткову інформацію з теми України можна знайти на сторінці округу https://www.neckar-odenwald-kreis.de/ukraine.html. © Ronald Wittek

13 Punkt 1 von 2 Місто Вормс (Stadt Worms) Українцям, які знайшли приватне житло, слід звернутися до міської ради (Bürgerservice) міста Вормс за адресою Adenauerring 1. Для цього спочатку необхідно записатися на прийом за номером 06241/853-3732 або -3733 або -3730. Після реєстрації в Бюро реєстрації мешканців (Einwohnermeldeamt), біженці отримують довідку (Anlaufbescheinigung) без попереднього запису до Бюро з питань іноземців (Ausländerbehörde). Крім того, в міській раді (Bürgerservice) проводиться запис на прийом для оформлення довідки на проживання. З метою реєстрації біженців в місті заплановані наступні години роботи: середа, четверг та п’ятниця з 7.15 до 12.00 години та середа - четверг з 13.00 до 16.00 години. Після реєстрації в міській раді (Bürgerservice) чи у Бюро з питань іноземців (Ausländerbehörde) можна домовитостям про прийом у відділі соціального забезпечення (Sozialamt). За даними міської адміністрації, наразі громадяни України вважаються шукачами притулку (Asylsuchende) з точки зору пільг, навіть якщо вони не подають заяву на статус біженця. Також зазначається, що люди, яким терміново потрібна була допомога (наприклад – медична) вже перед реєстрацією у міській раді (Bürgerservice), також можуть звертатися у відділ соціального забезпечення безпосередньо за електронною адресою sozialesundjugend@worms.de. За інформацією міста, вам там швидко нададуть допомогу. Якщо на цьому моменті ви ще не зареєструвалися в міській раді (Bürgerservice) чи у Бюро з питань іноземців (Ausländerbehörde) іноземців, це потрібно зробити пізніше. Люди, які вже перебувають на обліку в службі соціального захисту населення, отримують медичні довідки (Krankenscheine). Біженці, які не можуть знайти приватне житло, мають можливість знайти житло в центрі первинного прийому в Шпайєрі (Spaldingerstr. 100, номер телефону: 06232/87676-7001, електронна пошта: poststelle@add.rlp.de). Там надається екстренне житло, а також своєчасна первинна реєстрація. Потім місто перенаправляє в інші муніципалітети та округи. Місто Вормс досі шукає житло для довгострокового проживання біженців. Кожен, хто може запропонувати квартиру (наприклад, квартиру для відпочинку) протягом щонайменше шести місяців, повинен надіслати електронного листа на адресу: sozialesundjugend@worms.de. Біженці з України також мають доступ до мовної підтримки та консультацій у Франкенталі. Щоб отримати більш детальну інформацію, особи повинні звернутися до організатора мовних курсів, наприклад, до центру освіти для дорослих (Volkshochschule) міста Вормса за адресою Willy-Brandt-Ring 5 (телефон 06241/85342-53 або -56, електронна пошта deutsch@worms .de). Тут також пропонуються мовні курси під час канікул та додаткові можливості навчання для дітей та молоді, які вже відвідують школу. Громадяни України, які є неповнолітніми та перебувають у Рейнланд-Пфальці у зв'язку з воєнними діями, зобов'язані відвідувати школу. У звязку с цим, федеральна земля зобов'язує школи приймати дітей. У місті створено гарячу лінію, з якою можна зв’язатися за номером 06241/853-1881, якщо у вас виникнуть питання щодо допомоги Україні. Запити також можна надсилати на e-mail: ukraine@worms.de. Подальшу інформацію, зокрема наприклад інформацію з пошуку роботи, визнання української професійної кваліфікації або поради для сімей та дітей можна знайти на сторінці міста за посиланням: https://www.worms.de/neu-de/aktuelles/Ukraine-Infos/. © Bernhard Zinke

14 Punkt 1 von 2 Округ Гермерсхайм та місто Ландау (Kreis Germersheim und Stadt Landau) Громадяни України, які вже мають житло в районі Гермерсхайм, повинні спочатку зареєструватися у відповідному відділі реєстрації резидентів (Einwohnermeldeamt). Потім можна подати заяву на отримання дозволу на проживання в Бюро з питань іноземців (Ausländerbehörde) за адресою: 17-er-Straße 1, Гермерсхайм. Для цього необхідні копія біометричнрго паспорта та фотографія. З приводу інших питань необхідно звертатися до Управлінням із соціальних питань. Район Гермерсхайм надає додаткову інформацію на домашній сторінці: https://www.kreis-germersheim.de/. Також у місті Ландау біженці повинні зареєструватися в Бюро з питань іноземців (Ausländerbehörde) за адресою Klaus-von-Klitzing-Straße 2 (номер телефону: 06341/13-3240). Для цього потрібно заздалегідь домовитись про зустріч, на яку потрібно принести з собою наступні документи: документ, що посвідчує особу, паспорт та довідки з України. По можливості також повинен бути присутній перекладач. Після реєстрації в імміграційних органах біженці мають право на соціальні виплати та державну підтримку. Заява подається до відділу соціальної допомоги (Sozialamt) за адресою Friedrich-Ebert-Straße 5 (телефон: 06341/13-5000). Щомісячні виплати компенсують витрати на їжу, одяг, освіту та інше. Крім того, оплачується житло (оренда, витрати на опалення, додаткові витрати, наприклад, вода, каналізація, податок на майно, страхування будинку, вивіз сміття) та надається право на надання медичного обслуговування. Витрати на електроенергію повинні оплачуватися самостійно та не будуть відшкодовані. Управління соціальної допомоги (Sozialamt) може надати житло, а також право на отримання медичного обслуговування (Krankenschein). На певний період біженці з України також можуть проживати у приватних осіб у Ландау. Мовні курси у Ландау пропонують ProfeS Gesellschaft für Bildung und Kommunikation mbH та Volkshochschule Landau. Існують також базові мовні курси для жінок у Haus der Familie. Планується, що подальші базові курси пропонуватимуться репетиторською студією 1a Nachhilfestudio. Всю подальшу інформацію про прибуття та проживання в Ландау можна знайти в багатомовному додатку Landauer Integrate та на веб-сайті міста: https://landau.de/Start/Ukraine-Hilfe-Wichtige-Infos. © Klaus Venus