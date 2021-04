Kleine Kinder zum Erzählen bringen

Neuruppin. Eltern ärgern sich oft, wenn sie nichts aus ihrem Kind herausbekommen. „Das liegt an den falschen Fragen“, sagt Erziehungsexpertin Nicola Schmidt. Die übliche Frage „Wie war es in der Schule?“ entlocke dem Kind meist nur ein gequältes „gut“. Auch die Nachfrage „Willst du nicht darüber reden?“ verführe dann nur zu einem ehrlichen „Nö“.

Schon besser seien offene Fragen wie: „Ist heute was Witziges passiert?“, „Wen hättest du heute am liebsten auf den Mond schießen können?“ oder „Wärst du eine Hexe, wen hättest du heute gern weggehext?“ Um zu ergründen, was gut gelaufen ist, könnten Eltern fragen, welche Aufgabe es noch mal machen würde, wenn es könnte. tmn