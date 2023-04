Good Vibrations in den Bergen

Außergewöhnlich ist sie schon, diese Idee, die hier Susi und Hannes Kröll-Schnell mit Leidenschaft und jeder Menge Herzblut leben: Sie sind Gastgeber in ihrem Highend-Wellness- und Genussresort MyAlpenwelt inmitten der herrlichen Bergwelt der Zillertal Arena und paaren das Ganze mit Partyfeeling auf einem Level, der seinesgleichen sucht.

MyAlpenwelt: Susi und Hannes Kröll-Schnell leben hier ihren Traum. © Romani

Hier legen weltbekannte Discjockeys auf, an diesem Osterwochenende zum Festival „Bergliebe Mountain Spring“ unter anderem Tom Novy, Karotte, Klaudia Gawlas, Tube & Berger x Frank Klassen, Aka Aka und Felix Kröcher. Und – klar: DJ Croell, sozusagen das zweite Ich von Hotelier Hannes, der nicht nur an den Turntables steht, sondern auch erfolgreicher Produzent ist und unter anderem seinen eigenen Radiosender „Bergliebe“ betreibt. In ihm verschmelzen kreativer Entertainer, findiger Gastgeber und liebevoller Dreifachfamilienvater zum Herzensmenschen. Nicht die einzige Symbiose, die sympathisch ist.

Sidos Spuren

Mitten im Nationalpark Hohe Tauern in Österreich, auf einem Sonnenplateau auf 1600 Metern gelegen, erwachen im Viersterne-Superior-Resort MyAlpenwelt in Königsleiten das ganze Jahr über Glücksmomente. Susi und Hannes definieren ihre Bergliebe mit viel Gefühl: „Bergliebe ist unsere Philosophie: Nicht nur ein Wort, sondern ein Lebensgefühl, die Liebe zur Natur, die Liebe zum Leben, pure Lebensfreude und Genuss.“ Treffender lässt es sich nicht ausdrücken.

DJ Croell alias Hannes Kröll-Schnell in seinem Metier. Er legt nicht nur in den hoteleigenen Bars „Susi Alm“ und „Hannes’ Alm“ auf, sondern auch auf internationalen Housefestivals etwa in München, Freiburg oder auf Ibiza. Die Familie ist dann sogar mit dem eigenen Tourbus (einem schwarzen Doppeldecker) unterwegs. © My Alpenwelt Resort

Und in dieser Bergliebe harmonieren Generationen – ein Erfolgsrezept, das sich mit Zahlen untermauern lässt. Mit stolzen 40 000 Übernachtungen konnte MyAlpenwelt im Vorjahr aufwarten. Von Familien mit kleinen Kindern und Teenagern samt Großeltern im Schlepptau über alleinreisende Naturliebhaber, sportliche Gruppen im Vergnügungsstatus bis hin zu Pärchen und Freundinnen, die die Seele baumeln lassen wollen, ist alles vertreten.

MyAlpenwelt passt so gesehen in keine touristische Schublade. Susi und Hannes sind nach eigenen Aussagen die größten Arbeitgeber in der Region mit allein 125 Mitarbeitern im Winter. In diesem Jahr werden sie das erste Mal durchgehend zwölf Monate lang ihr Hotel geöffnet lassen – die Nachfrage ist da. Und letztlich schaffen sie es so, Mitarbeiter an sich zu binden. Einige, wie Servicekraft Harald, sind bereits 15 Jahre vor Ort. Nicht nur er weiß das Familienunternehmen zu schätzen, zu dem noch weitere Gastbetriebe wie das lässige Restaurant „Gipfeltreffen“ mitten in den Bergen gehören.

Kaum zu glauben, dass MyAlpenwelt erst in zweiter Generation existiert. Das Resort hat Susis Vater Fritz angestoßen. Es entwuchs einem alten Gasthof aus den 1970er Jahren. Susis Vater war es auch, der in den 1960er Jahren den ersten Skilift in Königsleiten baute – obwohl er gar nicht Ski fuhr. Heute liegt das Viersterne-Superior-Hotel direkt an der modernen Gondelbahn, die in eines der schönsten Skigebiete Österreichs führt, in dem selbst jetzt – zum Saisonschluss – noch gute Bedingungen herrschen. Hier hat Hannes ebenfalls seine Finger mit im Spiel: Er ist Geschäftsführer der Bergbahnen.

Berühmte Gesichter

In MyAlpenwelt gehen internationale Stars aus Politik, Wirtschaft und Showbizz ein und aus. Davon zeugen viele Fotos an den Wänden im Foyer und im Treppenhaus. Von Volksmusikstar Hansi Hinterseer über Alpenrock‘n’Roller Andreas Gabalier und Designer Thomas Rettl (er hat schon „007“-Darsteller Sean Connery und „Pulp Fiction“-Star John Travolta eingekleidet) bis hin zu Rapper Sido sind hier einige bekannte Gesichter auszumachen. Sido ist mittlerweile ein Freund des Hauses geworden. Er begegnet einem sogar in der Speisekarte („Sidos beste Rinderribs“).

Hier lässt es sich aushalten: auf der Sonnenterrasse der „Susi Alm“ mit Bergblick. © My Alpenwelt Resort

Apropos Speisen: Die kulinarische Welt des Resorts ist ein Erlebnis für sich. Mit dem „5742 The Table“ ist das Haus erst seit Kurzem um ein Highlight reicher: ein wahrer Sushi-Hot-Spot am Puls der Zeit, von dem nicht nur Hausgäste – so wie in allen Restaurants des Hotels – profitieren. Die Welt um köstliche Maki, Sashimi und Nigiri, zubereitet von Sushi-Meister Wicky Mallikarachchi aus Dubai, kann man sich sogar liefern lassen.

Nebenan wartet in der „Susi Alm“ eine moderne Crossover-Speisekarte auf Genießer. Steaks und Burger treffen auf Langustenschwänze, Austern und Kaviar sowie erstklassige Fondues. Das teuerste Fleisch der Welt – das Miyazaki Wagyu Filet vom japanischen Wagyu – gibt es in Österreich nur in der „Susi Alm“, versprechen die Chefs. Doch nicht nur das Essen ist vom Allerfeinsten und die regionale Note fehlt dabei nicht: Das Tiroler Melchermuas ist immerhin auch ein Leibgericht von Hannes, erst Recht, wenn es seine Susi zubereitet.

Viele Details

Es sind die vielen Details wie die weiße raumhohe Giraffe, die einen Kronleuchter im Maul hält, die von Hannes und den drei Söhnen selbst angemalten Rehbockgeweihe sowie die veredelten Schallplattenpreise etwa von Rapper 2 Pac an den Wänden, die das besondere Flair unterstreichen. Oder wie Susi und Hannes es formulieren: „Hier ist alles ein bissl bunter und ein bissl lauter.“ Bei Sonnenschein genießen die Gäste ein gutes Glas Wein in der „Susi Alm“, deren Wintergartendach sich öffnen lässt und so eine noch größere Terrasse bietet.

Wein – ein gutes Stichwort: Mit Österreichs Weinfürst Leo Hillinger haben Susi und Hannes eigene Tropfen kreiert. Der „Old Fritz“ zum Beispiel ist eine Hommage an den Seniorchef, dessen Urne übrigens in die kleine Kapelle eingemauert wurde, die die Familie oberhalb des Hotels aus Dankbarkeit errichtet hat.

Après-Ski auf höchstem Level

Dankbarkeit, die ist bei Susi und Hannes allgegenwärtig. Sie wissen um den schönen Flecken Erde, auf dem sie leben, auf dem sie Gastgeber sein dürfen. Hier vereinen sie ihre Wurzeln und Traditionen mit Weltoffenheit und den Ansprüchen an einen Gastbetrieb in der heutigen Zeit. Es gibt zum Beispiel die MyAlpenwelt-App, über die vom Check-in, von der Bestellung im Restaurant, am Pool oder am Naturbadeteich sowie dem Bezahlen im hauseigenen Shop alles abgewickelt werden kann (aber nicht muss).

Und dazu gehört Musik. Sie ist überall Thema – ganz besonders in der „Hannes’ Alm“ und dem darüber liegenden „Bergliebe-Club“. Im Winter dürfte die Location eine der besten Après-Ski-Hütten im Alpenraum sein. Die DJs mit und um Hannes sind das eine, die Technik das andere: Der Sound ist so genial ausgepegelt, dass einem nicht die Ohren dröhnen und dennoch die good vibrations (guten Vibrationen) durch den Körper strömen – Glücksgefühle pur! Wenn dann noch das Carbiodach der runden Bar auffährt und die Bergluft in die Lungen strömt, fühlt man sich im siebten Rhythmushimmel.

Sushi ist gefragt – selbst in den Bergen. In MyAlpenwelt-Restaurant „5742 The Table“ kredenzt Wicky Mallikarachchi geniale Kreationen. © Romani

Entspannter Lifestyle kombiniert mit Wandern, Radeln beziehungsweise Skifahren (Verleih und Guides gegenüber vom Hotel) – in MyAlpenwelt schöpfen Gäste Kraft und Energie aus der Umgebung und im Hotel. Eine Area zum Durchatmen ist dabei die „Felsen Bad & Spa“. Im Glas-Infinity-Sky-Pool schwimmt man den Bergen geradezu entgegen und kann auf den Sprudelliegen unter blauem Himmel träumen.

Für die Sinne

In den duftenden Schwaden von Saunen und Dampfbädern fällt der Alltag ab. In einer speziellen Salzdampfkammer beziehungsweise einem -ruheraum sollten Asthmatiker und Allergiker durchatmen. Massagen und Beautytreatments gehören zum Wohlfühlangebot genauso wie Behandlungen auf der Aemotio Spa Liege. Davon gibt es laut Hannes nur drei in Österreich und sie verwöhnen nicht nur den Körper, sondern vor allem die Sinne und damit die Seele. Pärchen können in der Private Spa Zeit in vollen Zügen genießen.

Witziges Interieur: eine Giraffe mit Kronleuchter in der „Susi Alm“. © Bauroth

Kinder haben übrigens ihren eigenen Nassbereich zum Toben. Obwohl MyAlpenwelt kein klassisches Kinderhotel ist, wird eine Menge für Familien getan. Im prämierten Bären-Camp des Hotels sind die Jüngsten ganztags bestens betreut. So sehr Ruhesuchende die Lifestyle-Areas im Hotel schätzen, so sehr lieben die Kinder jene Bereiche, die für sie gemacht sind: Dazu gehören unter anderem auch der Family Aquapark und der Fun Court, der Elektro-Trial-Park, die Kinderspielräume und ein Sommerprogramm in der freien Natur. Dabei, erzählt Hannes, gehen die Familien gemeinsam wandern und sitzen dann zusammen am Lagerfeuer.

Hier können die Jüngsten im Wasser toben. © Bauroth

Die Ideen gehen Susi und Hannes nicht aus – in allen Bereichen. So planen die beiden den nächsten Anbau, in dem auf drei Ebenen unter anderem 47 Topsuiten und ein 50-Meter-Schwimmbecken entstehen sollen. Auch eine Halle ist hier geplant, die zum Beispiel Sportteams für Indoortraining zur Verfügung gestellt oder für Seminare unterteilt werden kann. MyAlpenwelt ist eben ein besonderer Ort für jene, die das Buntere suchen.