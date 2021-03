  Ein Ersatz, aber kein Desjardins-Klon

Mannheim. Auf dem Weg zum Titel in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) haben die Adler Mannheim das letzte Puzzleteil gefunden. Nach Informationen dieser Redaktion hat der Spitzenreiter der DEL-Südgruppe die Suche nach einem Mittelstürmer erfolgreich abgeschlossen: Sean Collins kommt vom chinesischen Club Kunlun Red Star aus der osteuropäischen Topliga KHL. In 29 Saisonspielen sammelte der 32-jährige Kanadier sieben Scorerpunkte (zwei Tore, fünf Vorlagen) für das Team aus Peking. In Collins Vita stehen auch 21 Einsätze in der nordamerikanischen Profiliga NHL für die Columbus Blue Jackets und die Washington Capitals. Eine Bestätigung der Personalie seitens der Adler steht noch aus. Sie wird jedoch am Montag erwartet, wenn das Transferfenster in der DEL schließt.

Seit sich Andrew Desjardins noch vor dem Saisonstart einer Hüft-Operation unterziehen musste, fahndeten die Adler nach einem Ersatz für den Führungsspieler. Der neue Mittelstürmer sollte die Topreihe um David Wolf und Matthias Plachta führen. An Collins haben die Mannheimer nun zwar ihre zehnte Ausländerlizenz vergeben, es ist jedoch durchaus möglich, dass der Linksschütze in einer anderen Formation eingesetzt werden wird – und das aus einem guten Grund: Ben Smith hat Desjardins’ Platz zuletzt immer besser ausgefüllt und bewiesen, dass er ein DEL-Topspieler ist. Auf die Frage, warum Smith mit Wolf und Plachta so gut harmoniert, hatte Adler-Trainer Pavel Gross am Sonntag eine ebenso einfach wie einleuchtende Antwort parat: „Wenn du einen guten Spieler an die Seite von zwei anderen guten Spielern stellst, ist das keine Überraschung.“

Wann Collins zum ersten Mal das blau-weiß-rote Trikot tragen wird, steht noch nicht fest. Bis es so weit ist, muss der Club alle bürokratischen Aufgaben erledigen und Collins’ Coronatests negativ ausfallen. Ein Einsatz des 1,91 Meter großen und 86 Kilogramm schweren Linksschützen im Heimspiel an diesem Montag (18.30 Uhr) gegen die Nürnberg Ice Tigers ist jedenfalls ausgeschlossen. Stattdessen werden die Adler, die das jüngste Duell mit den Franken am Mittwoch mit 4:3 für sich entschieden haben, mit einem unveränderten Team antreten.

Loibl-Comeback am Samstag?

Für die Partie am Samstag in Straubing stellte Coach Gross die Rückkehr von Stefan Loibl in Aussicht, der zuletzt wegen einer Oberkörperverletzung ausgefallen war: „Die Tendenz ist positiv. Wir müssen aber schauen, ob das wirklich klappt.“ Mittelfristig würden den Mannheimern dann nur noch die Verteidiger Cody Lampl und Joonas Lehtivuori sowie die Angreifer Brendan Shinnimin und Andrew Desjardins fehlen. Selbst für den Letztgenannten ist die Saison entgegen früherer Annahmen noch nicht gelaufen. Warum der Club den Kanadier bei der DEL lizenzierte, erklärte Sportmanager Jan-Axel Alavaara auf Nachfrage dieser Redaktion so: „Zum einen wollten wir da clever sein. Wir hatten ja noch Ausländerlizenzen frei, warum sollten wir keine an Andrew vergeben, wenn er in dieser Saison vielleicht noch sein Comeback geben kann? Zum anderen ist es auch für ihn ein wichtiges Zeichen, er sieht bei seiner Reha nun Licht am Ende des Tunnels.“ Zudem ist es ein Zeichen der Wertschätzung der Adler.

Trotz des 4:3-Siegs in Nürnberg haben die Mannheimer einige Lehren aus dem Spiel gezogen, beim Anschlusstor ließen sie sich beispielsweise überrumpeln. Gross schätzt die Ice Tigers ohnehin stärker ein, als es der Tabellenplatz vermuten lässt: „Sie haben drei sehr gute Reihen, die vierte Formation arbeitet hart. Zudem konnte Trainer Frank Fischöder gegen uns zum ersten Mal seine komplette Abwehr einsetzen.“