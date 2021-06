Bist du der größte EM-Experte? Beweise es und gewinne mit deinen Tipps tolle Preise bei unserem EM-Tippspiel! Mal eine schlechte Phase erwischt oder kurzzeitig vom Glück verlassen worden? Kein Problem: Neben unserer Gesamtwertung stellen wir auch an jedem Spieltag tolle Gewinne für dich bereit. Also hast du, auch wenn du in der Gesamtwertung den Anschluss verlierst, weiterhin die Chance abzusahnen. Die Spieltagspreise werden immer rechtzeiig vor dem ersten Spiel des Spieltags auf dieser Seite kommuniziert.

Gesamtwertung

1. Platz: Smart Speaker "Sonos Roam" in schwarz

2. + 3. Platz: je ein Trikot der Deutschen Fußball-Nationalmannschaft (Farbe und Größe wählbar)

4. - 6. Platz: je ein Jahresabo für die Fitness-App SportlerPlus

7. - 10. Platz: je ein Aral-Tankgutschein im Wert von 25€

11. - 13. Platz: Mini Kugelgrill "Crystal" von tepro

14. + 15. Platz: je ein Replika-EM-Ball adidas Performance "Unifo Trn"

16. - 20. Platz: je 3 Monate MM+ und eine Baumwolltasche (Aufdruck wahlweise: "Baumwolldutt" oder "Tschänau Nº5")

1. Spieltag: 11.06. - 15.06.

1. Platz: SV Waldhof - Grillschürze

2. Platz: ein MM-Picknick-Set bestehend aus einer MM-Picknickdecke, einer wiederverwendbaren, BPA-freien 700ml-Trinkflasche mit herausnehmbarem Kühlelement von XDDesign und einer Baumwolltasche deiner Wahl (Aufdruck wahlweise: "Baumwolldutt" oder "Tschänau Nº5")

3. Platz: 3 Monate Gratisabo der Fitness-App SportlerPlus