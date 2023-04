Aktiv durch den Sommer im schönsten Hochtal Europas

Sommerurlaub schon gebucht? Nein? Dann nichts wie ab ins schönste Hochtal Europas. Im Tannheimer Tal warten Wander- und Kletterrouten auf drei Ebenen, zahlreiche Radstrecken und tiefblaue Seen mit atemberaubendem Panorama. Und das Beste: Das Tiroler Hochtal liegt nur wenige Kilometer von der Grenze zu Deutschland entfernt. Ganz ohne Vignette kommen so alle günstig und schnell in den wohlverdienten Urlaub.

Wanderfans aufgepasst!

Auf drei Ebenen bietet das Tannheimer Tal Wanderrouten für jeden Geschmack. Das Tal selbst lädt zu gemütlichen Spaziergängen von Ort zu Ort ein, vorbei an azurblauen Seen wie den Vilsalp- oder Haldensee. Auf der zweiten Ebene gibt es panoramareiche Höhenwege und leichte Anstiege am Berg. Die dritte Ebene bietet alpine Touren auf die höchsten Gipfel sowie spannende Klettersteige. Ein Tipp für müde Füße: Mit der Aktion „Sommerbergbahnen inklusive“ dürfen Gäste teilnehmender Beherbergungsbetriebe während ihres Aufenthalts pro verbrachte Nacht einmal am Tag die Bergbahnen Tannheim, Grän und Schattwald kostenfrei für die Berg- und Talfahrt nutzen. Unbegrenzten Zugang zum Freibad Haldensee gibt es auch noch obendrauf.

© Tourismusverband Tannheimer Tal

Ein Tal wie gemacht fürs Rennrad

Malerische Radstrecken in verschiedenen Schwierigkeitsstufen zeichnen die Region aus und locken jedes Jahr zahlreiche Sportler ins Hochtal. Der Höhepunkt vieler Rennrad-Fans: Der beliebte Rad-Marathon Tannheimer Tal im Sommer, bei dem zweitausend Teilnehmer die Waden zum Glühen bringen. Aber auch bei den Rennradwochen zu Pfingsten und im Vorfeld des Rad-Marathons ist Rennradfahrern viel geboten. Aufgeteilt in vier Leistungsgruppen – vom „Genussradler“ bis hin zum „Racer“ – stehen hier gemeinsame Ausfahrten an, sowohl zum Training als auch zum Vergnügen. Hier ist Ex-Radprofi Marcel Wüst mit von der Partie und steht den Gruppen mit Rat und Tat bei Seite.

© Achim Meurer