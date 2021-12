Mannheimer Morgen Plus-Artikel Pro & Kontra Ist es gut, dass die neue Bundesregierung Cannabis legalisieren möchte?

Gekifft wird überall in der Metropolregion. Mitunter noch verschämt, aber immer selbstbewusster. Nun plant die Regierung eine Legalisierung von Cannabis für Erwachsene. Was spricht dafür, was dagegen? Ein Pro und Kontra.