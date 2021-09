Eigentlich muss man Ludwigshafen gratulieren. Durch die Zuwanderung der vergangenen Jahre erlebt die Stadt den demografischen Wandel – einst als die Mega-Herausforderung des 21. Jahrhunderts beschrieben – zwar auch, aber nicht so extrem wie andere Städte in der Metropolregion. So richtig glücklich ist man dennoch nicht, weil man in der städtischen Politik insgesamt wenig Wissen darüber hat, wie sich das Problemkind Ludwigshafen denn entwickeln könnte, wenn es um ein anderes Megathema des 21. Jahrhunderts geht – nämlich das Wohnen. Gerade die Corona-Pandemie hat gezeigt, wie wichtig es ist, politisches Handeln an konkreten wissenschaftlichen Erkenntnissen auszurichten. Das tut die Stadt nun, indem sie sich ihrer aufstrebenden Hochschule bedient und dort untersuchen lässt, wie Wohnbedürfnisse in Ludwigshafen im Jahr 2030 aussehen könnten. Im besten Falle müssen Bebauungspläne dann nicht mehr entlang irgendeines Bauchgefühls aufgestellt werden, sondern entlang konkreter Bedarfe. Wahrlich ein Fortschritt in einer spannenden Stadt.

