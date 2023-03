Zum Thema Grundsteuerreform:

In Baden-Württemberg werden für die Grundsteuerreform drei Werte herangezogen. Aber in anderen Bundesländern müssen mehr Werte er- und übermittelt werden, so dass Immobilieneigentümer einen Architekten beauftragen mussten, um diese zu ermitteln, zum Teil mit vierstelligem Architektenhonorar.

Hinzu kommt, insbesondere die ältere Bevölkerung kennt sich mit dieser vom Gesetzgeber aufgebürdeten Thematik oft nicht aus, hat vielleicht nicht die Möglichkeit, in das Internet zu gehen, um das selbst bewerkstelligen zu können. Dafür, dass Steuerberater in Baden Württemberg drei Werte an das Finanzamt übermitteln, wird ihnen ein dreistelliger Eurobetrag abgeknöpft, in Zeiten, da sowieso alles teuer ist.

Selbstständige haben noch nicht einmal den 300-Euro Bonus bekommen und wissen oft nicht, wie sie über die Runden kommen sollen. Der Bonus wird ja frühestens mit der nächsten Steuererklärung gutgeschrieben. Doch dann ist der Winter längst vorüber. Und jetzt müssen sogar noch zusätzlich solche Beträge, inklusive Umsatzsteuer, von der der Staat profitiert, gezahlt werden, nur damit das Finanzamt drei Daten erhält. Wie kann das sein?

Erst im Juni 2022 wurde im Zusammenhang mit der Grundsteuerreform die Steuerberatungsvergütungsverordnung (StBVV) angepasst. In allen Bundesländern sollte die Gebühr gleich berechnet werden. Wer dem Bundesmodell nicht folgt, zum Beispiel Baden-Württemberg, kann einen Pauschalbetrag verlangen, der unabhängig vom Wert der Immobilie festgesetzt worden ist und bei rund 300 und über 600 Euro liegt. Ob das in einem angemessenen Verhältnis zur Leistung des Steuerberaters steht, wenn lediglich drei Werte übermittelt werden? Man rechne sich einmal den vollen Stundensatz aus!

Für den Staat, der wie wir Bürger Eigentum hat, gilt eine andere Regelung. Seine Daten sind bis Ende September an das Finanzamt zu melden. Schade, dass mit zweierlei Maß gemessen wird.