Zwei Jahre abwarten

Zum Artikel „Region begrüßt Wissing-Kür“ vom 26. November:

Volker Wissing ist Bundesverkehrsminister. Vor seiner Zeit als Generalsekretär der FDP war er in Rheinland-Pfalz unter anderem Minister für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau. Viele Leser werden sich noch an das Interview im „MM“ erinnern, wo er sich als der zuständige Minister für Verkehr in Rheinland-Pfalz für die Lösung der Verkehrsprobleme im Zusammenhang mit den Hochstraßen Ludwigshafen für nicht zuständig erklärte. Nach Erkenntnissen von Bernhard Zinke begrüßt die Region die Wissing-Kür. Mal sehen, ob sie dies in zwei Jahren weiterhin tun wird.

Info: Originalartikel unter https://bit.ly/3Ecnd9X