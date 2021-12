Zustimmung für Kommentar

Zum Kommentar „Zerstörung einer Branche“ vom 2. Dezember:

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Was zu befürchten war, ist nun leider eingetreten! Für viele Menschen und vor allem für viele Familien sind die Weihnachtsmärkte eine schöne Einstimmung auf das Weihnachtsfest. Dass nun, trotz strenger 2G+Regelung, diese Märkte dennoch geschlossen wurden, empfinde ich als Willkür. Wiederholt wird hier, allen wissenschaftlichen Erkenntnissen zum Trotz, ein Exempel statuiert.

Die Ansteckungsgefahr im Freien ist nach allen bisherigen Erkenntnissen der Aerosolforschung sehr gering. Insbesondere bei entsprechenden, strengen Auflagen. Hier wird die Existenz der vielen Händler und Schausteller ohne Not aufs Spiel gesetzt. Wiederholt agiert die Landesregierung Baden-Württemberg hilflos und gefährdet Existenzen.

Da kann ich Herrn Schall nur beipflichten. Viel hilft nicht immer viel. In diesem Falle, wie auch bei so manch anderer Entscheidung, wäre meines Erachtens mehr Besonnenheit angebracht.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Die Analyse von Herrn Schall ist vollkommen richtig. Aber der Landesregierung, der Politik, allein die Schuld zuzuweisen, greift zu kurz. Die Landesregierung macht nämlich nur das, was 75 Prozent der völlig panisch gemachten Bevölkerung wollen: „Es muss etwas gemacht werden.“ Das Was, ist dabei schon fast unerheblich, solange nach dem Prinzip verfahren wird: Die Einschränkungen, Belastungen und Zumutungen, die mich treffen, müssen auch meinen Nachbarn treffen, egal ob dies nötig oder sinnvoll ist oder nicht. Genau diese Haltung macht sich die Politik zu eigen und unterstützt sie sogar nach Kräften. Allerdings sollte sich auch die Presse fragen, welchen Anteil sie an diesem Zustand mit zu verantworten hat.

Info: Originalartikel unter https://bit.ly/31z0UNO