Zur Zukunft der Deutschen Bahn

Zum Artikel „Solaranlagen sind Seltenheit“ vom 3. August:

Selbstverständlich hat ihr Autor völlig Recht in seiner Analyse und Bewertung der Nachhaltigkeitsstrategie der Deutschen Bahn. Es greift jedoch ein wenig zu kurz, hierfür einfach nur „die Bahn“ verantwortlich zu machen – immerhin ist das Unternehmen in Staatsbesitz!

Sträflich vernachlässigt

Die Eigentümer haben es sträflich vernachlässigt, eine nachhaltige und tragfähige Zukunftsstrategie zu entwickeln. Gerade entsprechende Forderungen aus der Union beziehungsweise hektische Last-Minute-Manöver eines Bundesverkehrsministers, der sich – wie seine Vorgänger – stets primär als Automobilminister gesehen hat, können nach 16 Jahren, in denen die CDU durchgängig Regierungspartei war, nicht überzeugen. Die nächste Bundesregierung hat auch auf diesem Feld erheblich nachzuarbeiten!

Der „MM“ beschreibt den schleppenden klimafreundlichen Umbau der Deutschen Bahn. Wohl wahr! Interessanterweise hat der „MM“ am 29. Juni in seinem historischen Rückblick einen kleinen Artikel aus dem Jahr 1975 abgedruckt, in dem berichtet wird, dass die Elektrifizierung der Südbahn von Stuttgart zum Bodensee bis spätestens 1977 abgeschlossen werde. Im obengenannten Artikel berichten Sie zutreffend, dass die Elektrifizierung zwischen Ulm und Friedrichshafen jetzt – also 2021 – fertiggestellt sei und im Dezember in Betrieb gehe. Man glaubt es kaum: 44 Jahre Verspätung.

Fragen eines grübelnden Lesers

Als grübelnder Leser fragt man sich, wie der klimafreundliche Umbau der Bahn und der gesamten Wirtschaft in 20 oder 25 Jahren bewerkstelligt werden soll, wenn die läppische Elektrifizierung von 100 Kilometer Bahnstrecke 44 Jahre länger dauert als angekündigt.

Info: Originalartikel unter https://bit.ly/2VwMpqd