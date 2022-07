Zur temporären Fahrradspur

Zum Artikel „Erst temporäre Fahrradspur – und irgendwann ,Boulevard Kaiserring!“? vom 17.6.:

Sie schreiben: „Denn hinter der Kunststraße befinden sich Radfahrende in Richtung Hauptbahnhof auf einmal auf einer Rechtsabbiegerspur für Autos wieder.“ Ich möchte ergänzen: „Oder am Fußgängerübergang zum Maritimhotel, um dahinter die eigens eingerichtete Fahrradstraße (Tattersallstraße) Richtung Hauptbahnhof zu nutzen, die schnurstracks auf das Fahrradparkhaus zuführt.“ Und bitte: Liebe Fahrradfahrer, fahren Sie doch zumindest in den Fahrradstraßen nicht mehr auf dem Fußweg. Auch Fußgänger wollen nämlich halbwegs sicher zum Bahnhof gelangen. Eines ist sowieso klar: Die meisten von uns sind nicht Autofahrer oder Fahrradfahrer oder Fußgänger, sondern immer mal das eine und dann wieder das andere. Rücksicht füreinander wäre also angebracht. Für alle eine sichere Teilnahme am Verkehr wünscht.

Ich wohne in der Mönchwörthstraße, die seit einigen Jahren schon eine Fahrradstraße ist. Die Mönchwörthstraße ist eigentlich eine Einbahnstraße. Eigentlich deshalb, weil einem da sehr oft Autos entgegenkommen, die geisterfahrend in der falschen Richtung unterwegs sind. Das ist aber nur ein Problem auf der Mönchwörthstraße. Ein Zweites ist, dass die Straße zu eng ist. Ein Auto soll beim Überholen eines Fahrrades 1,5 Meter Abstand halten. Man könnte argumentieren, dass, wenn dieser Abstand nicht eingehalten werden kann, das Auto oder der Sprinter das Fahrrad nicht überholen darf. Ja, so könnte man argumentieren. Was macht man aber, wenn einem der Lkw oder der SUV entgegenkommt? Wer hat dann Recht? Der Fahrzeugführer oder der Radfahrer? Und was macht man, wenn dabei der Abstand von 1,5 Meter vom Fahrradfahrer nicht eingehalten werden kann?

Das dritte Problem ist, dass hier gerne schnell gefahren wird. Das gilt gleichermaßen für Radfahrer und Autos. Einige fahren hier gerne mehr als 30 und beachten nicht die Vorfahrtsregeln, vielleicht auch deshalb nicht, weil sie zu sehr damit beschäftigt sind, auf ihr Handy zu schauen, während sie Auto fahren. Fahrradstraßen sind vom Grundsatz her eine gute Idee. An manchen Stellen sind sie jedoch nicht gerade ausgereift.

