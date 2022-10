Zur Situation in der Innenstadt

Zum Thema Verkehrsversuch:

Nun kommt es also doch, war abzusehen und wurde negiert. Die guten (Fach)Geschäfte in der Innenstadt – hauptsächlich auf den Planken – machen nach und nach zu. Manche suchen angeblich einen anderen Standort. Wer’s glaubt. Wer hat nicht aufgepasst? Mir fällt da nur letztendlich die Stadtverwaltung bis hinauf zum OB ein. Die Geschäfte benötigen dringend die Unterstützung der Verwaltung – Fehlanzeige. Die Infrastruktur ist ein wesentlicher Bestandteil bei der Standortwahl. Das lernt man schon in der kaufmännischen Schule. Die Stadt Mannheim hat in den letzten Jahren Zug um Zug die Standortvorteile vernachlässigt, in -nachteile umgedreht oder völlig vergessen. Beispiel: Q6/Q7 stiehlt den Planken die Show. Und zum Thema Infrastruktur gehört auch der störungsfreie Zugang in das Stadtzentrum auf allen Wegen. In diesem Zusammenhang an die SPD-Fraktion: Nicht ein Abbruch der Verkehrsversuch wäre unsinnig, sondern der Versuch an sich ist völlig unsinnig. Meine Meinung. Und warum gibt es auf den Planken und in der Breiten Straße keine guten Straßencafés und Restaurants mit guten und vernünftigen Angeboten? Wo man sich treffen und schwätzen kann? Wer will wirklich in der Kunststraße und Fressgasse zwischen fahrenden Autos sitzen? Warum gibt es kein Konzept zu Unterfahrung der Planken und der Breiten Straße durch die Straßenbahn? Das wären aus meiner Sicht keine Kosten, sondern eine wichtige Investition in die Infrastruktur einer Stadt, die Großstadt sein will. Besuchen Sie doch mal andere Städte, wie das dort gemacht wird. Und nein, ich spreche nicht von Ludwigshafen. Man kann natürlich auch selbst den Ast absägen, auf dem man sitzt.

Ich dachte an einen Aprilscherz, als ich von den Sport-Parklets in der Innenstadt gelesen habe. Es ist viel zu ernst, um nur belächelt zu werden. Wer wird sich denn in Alltagsklamotten in diesen Halbkästen zum Affen machen? Als Teil des jämmerlichen Verkehrsversuchs tragen diese Abfallfänger doch nur zum Unmut der angrenzenden Ladenbesitzer bei. Lebenswerter für die Anwohnerinnen und Anwohner möchte der Fraktionschef der Grünen die Innenstadt machen. Das sieht in der Erbprinzenstraße im Moment aber niemand so. Von T1/T2 bis zur Ampel Richtung Friedrichsring/Luisenring habe ich am Freitagnachmittag rund 20 Minuten gebraucht. Das waren etwa 300 Meter Fahrstrecke. Genauso schnell war ich vom Luisenring aus anschließend in Neustadt an der Weinstraße. Wäre ich schon von der Fressgasse in die Erbprinzenstraße eingebogen, hätte es bis zum Ring etwa 45 Minuten gedauert. Wenn nur vier Fahrzeuge die Ampelphase nutzen können, ist das auch kein Wunder. So viel zur Lebensqualität der Anwohnerinnen und Anwohner dort. Übrigens: Das Shoppen in Neustadt war wesentlich entspannter. Um eine Einkaufsstadt attraktiver zu machen, braucht es mehr als nur fragwürdige Sport-Parklets. Aber vielleicht ist es ja gar nicht gewollt, dass die Innenstadt attraktiver wird. „Sollen doch die, die im Umland wohnen doch woanders kaufen“. Wenn nur noch Kneipen, Handyläden oder Billigheimer die Geschäfte übernehmen, erledigt sich das von selbst.

Die hysterisch, zwanghafte Verbannungsaktion von Autos beobachte ich auf den Einzelhandel bezogen sehr kritisch, und wie die zurückgehenden Frequenzzahlen beweisen sind diese Bedenken gerechtfertigt. Auch ich gehe seit langer Zeit nicht mehr nach Mannheim, sondern nach Viernheim zum Einkaufen. Der Gipfel zum Thema „Mannheim schafft sich ab“ sind nun die Stellwände mit den Fitnessgeräten auf der ehemals exklusiven Kunststraße.

Als ich den „MM“ am 24. September las, schaute ich zuerst auf den Kalender, ob wir den 1. April haben. Das wirkt alles billig und verzweifelt und ist eine brutale Zerschneidung des Stadtbildes. Missbrauch ist vorprogrammiert, die Läden werden dahinter versteckt, und wer haftet, wenn ein Unfall passiert?

Denkt jemand bei der Stadt, dass sich die Leute ernsthaft mit den Geräten beschäftigen, um sich von Passanten begaffen und belächeln zu lassen? Wenn das so weiter geht, wird man irgendwann sagen: Klasse, wir haben eine autofreie Innenstadt, aber leider keine attraktiven Läden mehr.