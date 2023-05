Zur Seitz-Gedenktafel

Die Gedenktafel am ehemaligen Wohnhaus von Gouverneur Seitz wurde 1962 als Ausdruck des besonderen Stolzes der Einwohner von Seckenheim darüber angebracht, dass eine Persönlichkeit aus ihrem ehemals kleinen Bauerndorf es zu einem so hohen Amt gebracht hatte. Jetzt wird darüber diskutiert, ob die Tafel entfernt werden muss.

Denkmäler erinnern nicht nur an die Personen und Ereignisse, für die sie angebracht sind, wie hier an Gouverneur Seitz. Denkmäler spiegeln auch den Geist der Zeit wider, in der sie errichtet wurden. Sie sind daher auch Zeugnisse der Entwicklung unseres Geschichtsverständnisses bis in die Gegenwart.

Bis in die 60er Jahre des vorigen Jahrhunderts wurden positive Aspekte des Kolonialismus noch stärker betont als heute. Die Kolonialzeit hat den industriell kaum entwickelten Völkern in Afrika auch Fortschritte gebracht. Auf die Kultur, Wirtschaft und die staatliche Organisation in den Kolonien hatte sie großen Einfluss. Heute hingegen verurteilen wir vor allem die damaligen Unterdrückungspraktiken. So ergibt sich ein sehr differenziertes Bild.

Es ist nicht gut, Denkmäler aufgrund einseitiger Beurteilung einfach abzureißen und wegzuwerfen. Die Geschichte wird dadurch nicht besser. Der Gouverneur hat seine Aufgaben in Afrika so erfüllt, wie es das damalige Kaiserreich von ihm erwartete, und damals wurde es ihm auch mit großer Hochachtung gedankt!

Wir sollten uns unserer Geschichte stellen, nicht vor ihr verstecken. Unsere Geschichte ist reich an erhebenden und bedrückenden Ereignissen. Beide dürfen wir nicht vergessen. Deshalb sollte die Gedenktafel im Original erhalten bleiben! Sie gehört, wie der Gouverneur, zur Seckenheimer Geschichte. Der Text darauf ist völlig unproblematisch, er verweist nur auf das Wohnhaus des Gouverneurs. Um unserer veränderten Einstellung zum Kolonialismus Rechnung zu tragen, könnte in einer geeigneten Form eine zusätzliche, klarstellende Information angebracht werden.