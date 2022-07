Zur Sauberkeit in Mannheim

Zum Thema Stadtverschmutzung:

Man fragt sich manchmal wirklich, wie blind die Verwaltung durch die Stadt läuft. Nicht nur Frau Pretzell als Bürgermeisterin, auch Herr Ittemann als Sprecher der Stadtverwaltung sehen alles rosa-rot und alles prima. Bei der Reinigungsaktion auf den Planken muss man sich fragen, ob diese überhaupt stattgefunden hat, denn es ist nach wie vor verdreckt, bestes Beispiel die Haltestelle Strohmarkt: Kippen, Abfälle, Essensreste und so weiter.

Der kommunale Ordnungsdienst läuft durch, die Polizei fährt durch und nichts passiert, es wird niemand bei der Verschmutzung erwischt und zur Rechenschaft gezogen, man könnte fast annehmen, es wird absichtlich weggesehen?! Zum Thema Sauberkeit gehört es aber auch, der unsäglichen Bettelei der Banden ein Ende zu bereiten.

Aber es sind nicht nur die Planken, sondern auch die Seitenstraßen, die immer mehr verdrecken. Die E-Roller werden achtlos irgendwo hingeworfen oder mitten auf den Bürgersteigen abgestellt, in der Fußgängerzone muss man vor den Rollern und Fahrradfahrern zur Seite springen. Aber nicht nur die Innenstadt ist nicht mehr einladend, auch in den Stadtteilen sieht es teilweise gruselig aus. Wenn ich nach Hause in die Gartenstadt fahre, muss ich zum Beispiel Über den Sand fahren. Es vergeht kein Tag, an dem nicht irgendwo auf dem Grünstreifen diverse Sperrmüllberge lagern. Kann man dem nicht Herr werden?

Beschwerden beim Bürgertelefon 115 bringen nichts. Wie will es die Verwaltung bis zur Buga schaffen, diese Stadt für Gäste attraktiv zu machen? Man kann nur hoffen, dass sich möglichst wenige Besucher in die Innenstadt verirren, damit sich Mannheim nicht noch mehr blamiert. Wenn wir im Urlaub nach unserem Wohnort gefragt werden, sagen wir neuerdings „aus der Nähe von Heidelberg“ – sagt man Mannheim, bekommt man nur ein bedauerliches Lächeln. Wenn das so weiter geht, schafft sich Mannheim ab!

Wir können uns nur allen Leserbriefen vom 22. Juli anschließen. Wir waren einen Tag zuvor in der Stadt und es war grauenvoll. Auch die neu gepflasterten Seitenstraßen waren, wie die Planken verdreckt, verklebt und so weiter. Auch von zivilen Ordnungshütern war weit und breit nichts zu sehen. Es werden nach wie vor Papiertüten, Kippen, Kaugummi und so weiter weggeworfen, ohne dass hier irgendjemand einschreitet.

Mannheim war noch nie eine Touristenstadt und wird es durch die Buga auch nicht werden. Aber wo gibt es gemütliche leckere Lokale? Burger, Shisha-Bars, Handyläden wo man hinsieht. Auf die Breite Straße möchte ich nicht eingehen, zwecklos! Wir wissen nicht, wo Frau Pretzell war, aber sicher nicht auf den Planken.

Gibt es keine deutschen Reinigungsfirmen, die das Chaos in den Griff bekommen, muss hier extra eine Firma aus Holland anreisen.? Nicht nachvollziehbar. Es ist leider so traurig, aber Besucher von außerhalb werden sicher wegbleiben. Wer sich den Unsinn mit der Fressgasse und Kunststraße ausgedacht hat, war wohl nie vor Ort. Anwohner leiden jetzt mehr unter dem CO2-Ausstoß als vorher.

Es ist sehr erfreulich, dass der „MM“ den sehr kritischen Stimmen zur katastrophalen Verschmutzung und Vermüllung der Mannheimer Innenstadt breiten Raum gegeben hat. Es erscheint auf diesem Hintergrund zutiefst erschütternd, dass die verantwortlichen Amtsträger/innen bis hinauf zu Herrn Kurz offenbar in einer von der Realität total abgeschirmten Scheinwelt leben und sich nicht der kleinsten Mühe unterziehen wollen, eine persönliche Begehung durch die Straßen und Plätze mit geradezu ekelerregender Vermüllung persönlich durchzuführen.

Wir haben selbst schon die unmittelbar verantwortliche Bürgermeisterin Diana Pretzell per Anschreiben auf diverse unhaltbare Zustände aufmerksam gemacht, aber nur eine völlig nichtssagende Antwort erhalten. Gab es nicht einmal eine von der Stadt Mannheim initiierte Kampagne gegen das Entsorgen von Zigarettenkippen auf den Gehwegen? Hier sollten sogar Strafandrohungen von 20 Euro für Abhilfe sorgen. Alles für die Katz! Stattdessen findet man unschwer bei nur flüchtiger Betrachtung Hunderte von Kippen an sehr vielen Stellen der Innenstadt. Offenbar besteht hier aufseiten der „Obrigkeit“ nicht das geringste Interesse und auch nicht die Absicht, die selbst geschaffenen Regeln mit entsprechenden Sanktionen auch durchzusetzen.

Auf wen wird hier wohl in unverantwortlichen Weise Rücksicht genommen? Auf diese Weise fördert man geradezu die Politikverdrossenheit vieler Bürger und mit welchem Recht kann man dann in anderen Bezügen die Gesetzestreue der Bürger mit dem Brustton der Überzeugung, wenn nicht gar mit Strafandrohungen einfordern? Offenbar dominieren in bestimmten politischen Kreisen der Stadtpolitik Erwägungen einer zu kurz gedachten politischen Opportunität über die Interessen der Mannheimer Bürger, wie sie in den veröffentlichten Leserbriefen in dankenswerter Weise zum Ausdruck kommen.