Zur Sanierung des Speckwegs

Sicher haben nicht alle Verfasser von Leserbriefen die Thematik Sanierung Speckweg ausreichend verfolgen und die Aussagen von weit über 1500 Anwohnern und Inhabern aller Gewerbebetriebe auf dem Speckweg wahrnehmen können. In erster Linie geht es um sie und nicht um die Autofahrer oder sogar gegen Radfahrer. Ich selbst bin auch oft mit dem Fahrrad auf dem Speckweg unterwegs und kenne auch die Probleme, die dabei auftreten.

1. Der Speckweg wäre in der Variante gem. Beschlussvorlage V063/2022 mit dem Wegfall von Parkplätzen nicht „grüner“ geworden. Es wäre nicht „entsiegelt“ worden (sogar beim Benz wäre eine Grünfläche für 25 neue Parkplätze im „Niemandsland“ versiegelt worden), die Fahrbahn für Autos, Busse und Lkws wäre sogar breiter geworden! Jetzt (und auch in Zukunft) sind die Fahrstreifen nach meinen Unterlagen schmaler als in der ersten Variante ohne Haltemöglichkeiten geplant.

2. Es geht um die Lebensqualität für die Anwohner, den Erhalt der bisher intakten Nahversorgung (gerade für die zahlreichen älteren Menschen in Waldhof-Ost) und der Geschäfte des täglichen Bedarfs, wodurch Autofahrten in weiter weg gelegene Einkaufszentren vermieden werden.

3. Selbstverständlich sind wir auch im Speckweg „grün“ (Leserbrief vom 13. Februar) und bei der weiteren Detailplanung für die Überprüfung, wo noch zusätzliches Grün angelegt werden kann. Hier ist die Verwaltung gefordert.

4. Die Sanierung ist ein Kompromiss, bei dem nicht alle Extremwünsche berücksichtigt werden können.

5. Durch den neuen Plan spart die Stadt Mannheim zudem rund 1,6 Millionen Euro ein, Geld, mit dem sich zusätzliche Fahrradwege im Umkreis finanzieren lassen und für zusätzliche Begrünung auf dem Speckweg gesorgt werden kann.

Zur Richtigstellung hier noch eine persönliche Anmerkung zum Leserbrief vom 13. Februar, mit dessen Verfasser es während der Ortsbegehung am 14. Juni 2022 ein kurzes Gespräch gab. Den Satz, grün sei ja schön, aber doch nicht auf dem Speckweg, kann ich nicht – auch nicht „sinngemäß“ – so geäußert haben. Zumal ich mich im Bereich Umwelt engagiere, unter anderem in einem von Bürgern neugegründeten eingetragenen Verein, der sich mit Themen befasst, wie zum Beispiel die Begrünung der Innenstädte, Renaturierung, das Zurückholen von CO2 aus der Atmosphäre und seine Bindung mit Humus und vieles mehr.

Ich hoffe, dass ich ein wenig mehr für Aufklärung habe beitragen können.