Zur Riehle-Kandidatur

Zum Interview mit Thorsten Riehle „Ich bin weniger New York, mehr Mannheim" vom 4. Januar:

Zunächst einmal ist ja zu begrüßen, dass Herr Riehle an Erkenntnis dazu gewonnen hat, wie er im „MM“-Interview unter Beweis stellt. Er konstatiert, dass in den vergangenen Jahren in Mannheim einiges liegengeblieben ist und benennt unter anderem Radwege und den schlechten Zustand der Straßen als Beispiele.

Das stimmt! Die Verantwortung dafür aber weder beim SPD-Verwaltungschef OB Kurz noch beim SPD-Baubürgermeister Eisenhauer noch bei der (zum Teil von ihm selbst geführten) linksgrünen Gemeinderatsmehrheit, sondern bei CDU-Kämmerer Christian Specht zu suchen, hat humoristische Züge. Hat Riehle insgeheim sogar eine Fortführung seiner bisher mittelprächtig erfolgreichen beruflichen Tätigkeit als zukünftiger Comedian im Blick?

Es ist nicht nur verwunderlich, sondern schon fast befremdlich, wie der neu aufs Schild gehobene OB-Kandidat der SPD mit dem amtierenden Stadtoberhaupt umspringt. „Mehr Mannheim und weniger New York“ – ganz, als habe dieser einen Großteil seiner Amtszeit in Übersee verbracht. Statt die Verdienste von Dr. Kurz angemessen zu würdigen, fordert Riehle, „im Rathaus ein Fenster zu öffnen“.

Wäre dies notwendig, wer wäre dazu schon heute besser in der Lage als der Fraktionsvorsitzende der SPD? Was der „MM“ als „geschickte Abgrenzung“ beurteilt, erscheint mir eher als ein durchschaubares, fast schon billiges Manöver. „Er sei kein Jurist“, schreibt Riehle, wieder als Spitze gegen den OB, und es scheint fast schon, als sei es ein Makel, über ein abgeschlossenes Studium zu verfügen. Wenn es im Laufe des Wahlkampfes um Inhalte geht, wird es sicher mehr brauchen als Pauschalkritik. Vielleicht schadet dann sogar ein Studium nicht.

Die SPD schickt mit Thorsten Riehle als SPD-Fraktionsvorsitzenden die maßgebliche Stütze des OB im Gemeinderat ins Rennen um die Kurz-Nachfolge, keine Überraschung. Die Grünen sind noch nicht fündig geworden. Dass sie jemandem schicken müssen als größte Fraktion im Gemeinderat, versteht sich von selbst. Alles andere wäre ein Armutszeugnis, betonen sie doch immer ihren politischen Gestaltungswillen in der Stadt. Nach den Niederlagen in Stuttgart, Tübingen und Heidelberg ist die Zurückhaltung jedoch nachvollziehbar. Ein guter Kandidat will gefunden werden.

Diese Rahmenbedingungen sollten sich die anderen zunutze machen. Welch ein Zeichen an die Stadtbevölkerung wäre es, wenn es den bürgerlichen Parteien CDU, FDP und ML gelänge, einen gemeinsamen Kandidaten zu schicken. Seit 1949 wird die Stadt von einem SPD-OB geführt. Nach 74 Jahren wäre das ein richtiger Wechsel!

Info: Originalartikel unter https://bit.ly/3GqNweX