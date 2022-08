Zur Rente mit 70

Zum Kommentar „Länger arbeiten!“ vom 6. August:

Ihr Kommentar zur Aussage von Gesamtmetallchef Wolf, dass zukünftig alle länger arbeiten sollen, kann ich so nicht stehenlassen. Ich geben Ihnen recht, dass das Eintrittsalter flexibel gestaltet werden sollte. Ein Rentenzugang sollte nach 45 Beitragsjahren aber abschlagsfrei möglich sein. Die Babyboomer haben in der Regel nicht studiert und sind bereits mit 16 Jahren arbeiten gegangen und zahlen seitdem in die Rentenkasse ein. Weitergebildet wurde sich auf dem zweiten Bildungsweg auf eigene Kosten.

Reicht das Geld im Alter? Die gesetzliche Rente wird vermutlich in den meisten Fällen nicht ausreichen. Deshalb ist private Vorsorge wichtig. © Silvia Marks/dpa-tmn

Heute müssen alle studieren, bis ihnen nach dem zweiten abgebrochenen Studium doch einfällt, eine Ausbildung zu machen. Ich möchte mal sehen, wie ein Handwerker, der bis zum jetzigen Beginn der Regelaltersrente schon 50 Jahre im Arbeitsleben steht, bis 70 arbeiten soll. Das ist doch ein schlechter Witz. Ich gebe Ihnen damit Recht, dass immer weniger Beitragszahler immer mehr Rentner finanzieren müssen. Deshalb müssen alle einzahlen. Woanders geht’s doch auch, und das mit einem wesentlich höheren Rentenniveau.

Kaum hat Gesamtmetallchef Wolf die Erhöhung des Rentenalters auf 70 gefordert, melden sich brav im Gleichklang Politiker, Professoren und Journalisten zu Wort. Es sind immer dieselben: Politiker und Professoren leben gut auf Kosten der Steuerzahler und zahlen nicht in die gesetzliche Rentenkasse ein. Auch ihre üppigen Pensionen, die fast genauso hoch wie ihre früheren Bezüge sind, werden von sozialversicherungspflichtig Beschäftigten bezahlt. Und dann erdreisten sie sich zu bestimmen, wann und zu welchen Bedingungen Normalverdiener in Rente gehen dürfen. Von eigener Bescheidenheit fehlt jede Spur (siehe Minister Lindners Hochzeit auf Sylt).

Bei Prof. Janeba kommt noch Unseriosität hinzu. Als Volkswirtschaftler unterschlägt er, dass heute aufgrund der hohen Erwerbstätigenquote ein sozialversicherungspflichtig Beschäftigter weniger Hausfrauen, Kinder, Rentner und Dauerkranke mitversorgen muss als vor 20, 30 oder 50 Jahren. Dann „vergisst“ er, dass die Arbeitsproduktivität schneller steigt als die Lebenserwartung. Schließlich verschweigt er, dass es noch andere Lösungen gibt, die gesetzliche Rente sicherer zu machen. So zahlen beispielsweise in Österreich alle abhängig Beschäftigten 10,25 Prozent und die Unternehmen 12,55 Prozent, also zusammen 22,8 Prozent in die Rentenkasse ein. Auch Beamte und Selbstständige. Das führt zu einem durchschnittlichen Rentenniveau von rund 80 Prozent. Das Renteneintrittsalter liegt dort bei 65 Jahren. Im reichen Industrieland Deutschland teilen sich die Betriebsparteien paritätisch gerade mal 16,7 Prozent, was bei einem Renteneintritt mit 67 Jahren zum erbärmlichen Standard-Rentenniveau von derzeit 49 Prozent und Altersarmut führt.

Unternehmensbosse wie Stefan Wolf haben Angst, dass sie in der Steueroase Deutschland endlich einmal zur Kasse gebeten werden. Deshalb trommeln sie für eine Rente ab 70, wohl wissend, dass nur ein kleiner Teil der arbeitenden Bevölkerung bis dahin gesundheitlich durchhält und der große Rest noch mehr Abschläge als bisher in Kauf nehmen muss.

Wenn „MM“-Redakteur Serif länger als 67 arbeiten möchte, dann kann er das heute schon tun und so seine Rente aufbessern. Aber er braucht nicht alle anderen gesetzlich dazu verdonnern.

Ich denke, dem Kommentator ist nicht bekannt, dass bereits heute die Möglichkeit besteht, unbegrenzt lange zu arbeiten. Voraussetzung dafür ist: 1. der Arbeitgeber ist willens und 2. der Arbeitnehmer ist daran interessiert. Die meisten Arbeitsverträge setzen zwar eine Grenze, die den Vertrag mit Beginn des regulären Renteneintrittsalters beenden lässt. Diese kann jedoch durch entsprechende Verhandlungen jederzeit verändert werden. Insofern ist es eine Farce, das als Flexibilität zu verkaufen, was heute schon möglich ist.

Ich denke, die Problematik ist eine andere. Es werden zwar manche mit Sicherheit gerne länger arbeiten wollen, aber die meisten werden nach zig Arbeitsjahren in Rente gehen wollen. Außerdem glaube ich, dass die Transparenz auf dem europäischen Arbeitsmarkt dazu führt, dass mittlerweile die Bereitschaft deutlich sinkt, länger zu arbeiten wie nötig. Wenn man in andere Länder innerhalb Europas schaut, stellt man fest, dass das Renteneintrittsalter bei 60 und sogar darunter liegt. Dazu erkennt man, dass in diesen Ländern meistens ein deutlich höheres Rentenniveau vorliegt.

Bedenken sollte man bei dieser Diskussion auch, dass es heute sehr schwierig ist, jenseits der 55 entsprechende Jobs zu bekommen, und machen wir dieses Thema mal der neuen Y-Z Generation klar: Diese wollen maximal drei bis vier Tage in der Woche arbeiten, bei maximal vier Stunden am Tag, natürlich nur „Spaßarbeit“ und keine „Händearbeit“, dabei 40 Tage Urlaub. Natürlich werden auch die Gewerkschaften hier Amok laufen, denn die Hängematte Deutschlands soll nicht zu stark strapaziert werden.

