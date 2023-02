Zur Reform des Wahlrechts

Zum Artikel „Wahlrechtsreform sorgt für Wirbel“ vom 27. Januar:

Die Diskussionen um die Wahlrechtsreform zeigen, dass es nicht um das Wohl unseres Landes geht, sondern um Erhalt von Macht (und Versorgung?). Zum Wohle unseres Landes wäre eine angemessene und stabile Größe des Bundestages, wobei die angestrebten 598 Sitze immer noch zu den größten Parlamenten zählen würde. Derzeit ist unser Parlament auf Platz zwei nach China!

Wir haben eine repräsentative Parteiendemokratie, verankert im Grundgesetz (GG). Das heißt, die Parteien nominieren Kandidaten und die Partei wird als Vertreter des Volkes gewählt. Die Lösung wäre ganz einfach, wenn das Wahlrecht sich dem GG anpasst: nur Wahl einer Partei, keine zusätzlichen Personen. Damit wäre die Größe des Bundestages immer gleich und der Wählerwille wird eindeutig widergespiegelt. Das zeigt die letzte Bundestagswahl. Obwohl Die Linke die Fünf-Prozent-Hürde an Stimmen nicht erreichte (Zweitstimme), konnte sie in den Bundestag einziehen, weil sie drei Direktmandate (Erststimme) erringen konnte. Das ist doch eine Verzerrung des Wahlergebnisses. Daher Abschaffung der Erststimme für Personen und nur noch Wahl einer Partei mit einer Stimme. Das entspricht meines Erachtens besser dem Grundgedanken der Demokratie, jeder hat eine Stimme.

Ein typischer „Serif“, wieder einmal. „Tumber Furor“, „dreht völlig durch“, – die Wortwahl, mit der er auf die ihm nicht genehme politische Richtung eindrischt, fällt auf gewisse Journalisten selbst zurück. Und geht an der Sache leider völlig vorbei. Dass der Bundestag selbst mit den offiziell möglichen 598 Sitzen völlig überdimensioniert wäre (der amerikanische Kongress kommt mit 435 aus, bei viermal so viel Einwohnern) steht außer Frage. Nur: wie das Problem lösen? Und hier ist der von den Regierungsparteien vorgeschlagene Ansatz völlig falsch, aus durchsichtigen Motiven. Warum? Weil er die Macht der Parteien, die sich wie Mehltau über das Land gelegt hat, zementieren würde.

Es sei nur der allseits anerkannte Altbundespräsident Richard von Weizsäcker zitiert, der schon vor vielen Jahren die „Monopolherrschaft der Parteien bei der Auswahl der Abgeordneten“ anprangerte, vom „Staat als Beute der Parteien“ sprach und von „machtversessenen und machtvergessenen“ Parteien. Dabei gäbe es doch manches probate Mittel, sowohl die Zahl der Abgeordneten stabil zu halten als auch den Einfluss der Parteien – etwas – zu beschneiden. Und gleichzeitig die Politikverdrossenheit zu bekämpfen und die Demokratie zu stärken.

Zum Beispiel dieses: Jeder der bestehenden 299 Wahlkreise entsendet jeweils zwei Kandidaten, direkt gewählt. Den mit den meisten Stimmen und den mit dem zweitbesten Ergebnis. Das würde erstens die Abgeordneten viel mehr an ihren Wahlkreis binden – nah an den Wähler, es würde nicht mehr reichen, irgendeinen „verdienten“ Funktionär ganz oben auf die Liste zu setzen und irgendwo aufzustellen! Und zweitens auch kleineren Parteien ganz andere Möglichkeiten eröffnen, wenn sie denn gute Leute haben und aufstellen. Es fallen nicht – wie beim reinen Mehrheitswahlrecht – ein großer Teil der Stimmen „unter den Tisch“, und dennoch geht es eher um geeignete Personen als um ausgekungelte Listenplätze – gerechter geht’s nicht.

Merkwürdig nur, dass öffentlich über solche Vorschläge so gut wie gar nicht gesprochen wird. Oder auch eben nicht merkwürdig, die Parteien und vor allem ihre Funktionäre würden an Einfluss durchaus verlieren. Aber die Demokratie als Ganzes gewinnen. Und insofern, hier schließt sich der Kreis, würde ich gerne von Journalisten solche oder andere konstruktive Vorschläge hören. Und sie nicht nur in „tumbem Furor“ in bestimmte Richtung dreinschlagen sehen.

Info: Originalartikel unter http://bit.ly/3RgQkAB