Zur Nutzung von Kirchen

Zum Artikel „Die Kirche muss kürzen“ vom 30. Oktober:

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Das ist wirklich ein trauriges Geschehen. Muss das unbedingt so wirklich sein? Die Trinitatis-Kirche hat vorgemacht, dass das auch noch anders geschehen kann. Oder die Evangelische Kirche in Schriesheim. Was ist zu tun? Die Menschen vor Ort aktiv mit einzubeziehen – welche Alternativen stehen uns hier noch offen?

Das Gemeinde-Haus, die sakralen Räume – für vielfältige Angebote aller Art mit den ansässigen Vereinen und Institutionen: Tages-Café, Räumlichkeiten für Familienfeiern und Firmenfeiern, Kulturangebote aller Art, Ausstellungen, Musik- und Kreativ-Gruppen, Hobby-Gruppen, Projekt-Gruppen, Bildungsangebote für alle Altersstufen, Hilfe zur Selbsthilfe, Hilfsorganisationen, Entspannungskurse, Meditation, Tanz, Senioren-Treffs, Zusammenarbeit mit den Volkshochschulen.

Neue Wege herausfinden

Es ist so, wie Albert Einstein es schon damals verstanden hat: „Es gibt viele Wege zum Glück. Einer besteht darin, heute und morgen mit dem Herumjammern aufzuhören. Neue Weg ausfindig zu machen: Genauer da hinzuschauen, wo man bisher Löcher übersehen hat. Sie entweder jetzt zu umgehen, um nicht erneut wieder hereinzufallen. Oder neue Wege herauszufinden, wo es diese Löcher so nicht mehr gibt.“

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Info: Originalartikel unter https://bit.ly/3wstxag