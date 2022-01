Zur neuen Stadtbahnlinie

Zum Artikel „Neue Linie für neuen Stadtteil“ vom 14. Januar:

Man wolle die Menschen „frühzeitig daran gewöhnen, dass sie sich gar nicht erst ein Auto anschaffen müssen“, verlautbart der Erste Bürgermeister Christian Specht beim Spatenstich für die neue Stadtbahnlinie nach Franklin. Ein hehres Ziel, nur klaffen Anspruch und Wirklichkeit hier leider weit auseinander. Immerhin hat der Stadtteil Franklin schon jetzt 4500 Einwohner.

Wer von denen nicht schon vor dem Umzug nach Franklin ein Auto hatte, wird sich mangels akzeptabler ÖPNV-Anbindung eins angeschafft haben. Und wenn die Stadtbahn gebaut ist? Wen soll ein alle 20 Minuten verkehrender Pendelverkehr zur Haltestelle Bensheimer Straße davon überzeugen, auf das Auto zu verzichten? Erst ab 2026 oder 2027 sollen die Straßenbahnen direkt in die Stadt fahren, und auch dann vermutlich nur im wenig attraktiven 20-Minuten-Takt.

Wenn man die Bewohner*innen von Franklin bis dahin an etwas gewöhnt hat, dann höchstens daran, dass der ÖPNV keine ernstzunehmende Alternative ist. Welch vertane Chance!

Als vor fast 60 Jahren die Straßenbahnlinie durch den Neubaustadtteil Vogelstang geplant und gebaut wurde, hat man eigentlich so ziemlich alles richtig gemacht. Bei der jetzt vorgesehenen Stadtbahn-Erschließung des neuen Stadtteils Franklin scheint man allerdings die verkehrsplanerischen Prioritäten etwas anders gesetzt zu haben. Denn während die Straßen dort eigentlich noch recht zielgerichtet und gerade angelegt sind, wird die neue Bahnlinie in ökobewegten Kurven und Umwegen durch den Stadtteil geführt.

Dahinter steckt wohl die planerische Vorstellung, dass es doch irgendwie schön sein muss, mit einer Straßenbahn spazieren fahren zu können. Passend dazu endet dann auch die geschwungene Linie etwas abgelegen in einem hübschen Wald- und Wiesengelände mit erholsam langen und begrünten Zugangswegen. Die dabei betrieblich ziemlich überdimensioniert geplante Wendeanlage ließ sich wohl aufgrund der dafür abrufbaren Fördergelder nicht vermeiden.

In einem beeindruckenden Kontrast dazu steht das karg ausgestaltete andere Ende der kurzen Linie. Dort soll offensichtlich nicht nur demonstriert werden, wie eine klimagerechte Mobilität von morgen aussieht, sondern es soll wohl vor allem in der Pionierzeit des entstehenden Stadtteils auch das Zusammengehörigkeitsgefühl der Menschen auf Franklin beflügelt werden.

Kommunikative Nähe

Denn alle, die in Richtung Innenstadt weiterfahren möchten, können sich dort nach einer gemeinsam erlebten Überquerung von Gleisen auf den recht schmal gehaltenen Bahnsteigen der Haltestelle Bensheimer Straße in kommunikativer Nähe versammeln und in identitätsstiftender Verbundenheit auch bei widrigen Witterungsverhältnissen weitgehend ungeschützt die Ankunft der weiterführenden Linie 5 erwarten.

Und wenn dann schließlich alle die aus Viernheim schon proppenvoll ankommende und oftmals verspätete Bahn erklommen haben, dann verstopfen sie zwar die Ausgänge für die gestressten Fahrgäste, die in der nächsten Haltestelle in Käfertal noch ihren Busanschluss erreichen wollen. Aber auch dabei kann es dann durchaus noch zu herzhaften zwischenmenschlichen Begegnungen kommen, sogar über die Stadtteilgrenzen hinweg.

Allerdings muss auch befürchtet werden, dass viele, die diesen verkehrswendenden Mobilitätsevent ein paarmal bei Wind und Wetter, bei Nacht und Nebel und in drangvoller Enge miterleben durften, sich dann doch bald wieder einem alternativen Verkehrsmittel zuwenden werden und lieber die ökologisch zwar schnöde, aber für den Pkw doch ganz brauchbar angelegte Straßeninfrastruktur des neuen Stadtteils in Anspruch nehmen.

Info: Originalartikel unter https://bit.ly/3KA9tJU