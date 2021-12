Zur neuen Regierung

Zum Thema Regierungsbildung:

Nun ist es ja amtlich. Die Ampel aus SPD, Grünen und FDP regiert Deutschland. Armes Deutschland! Betrachtet man die neuen Lenker (Chefs) der Koalition mal genauer, kann man weiß Gott nicht von Vertrauenspersonen sprechen.

SPD Olaf Scholz: Der zukünftige Bundeskanzler zum Beispiel, Versager auf der ganzen Linie beim Thema Wirecard – wirtschaftlicher Schaden rund 30 Milliarden Euro. Vor dem Ausschuss nur Mauschelei und Reinwaschen aber keine Verantwortung als Finanzminister. Die Ampel plant, die Wiedereinführung des Nachholfaktors in der Rentenformel. Dies bedeutet, dass die Rentner die angekündigte Rentenerhöhung von 5,2 Prozent kommendes Jahr vergessen können. Dieser Nachholfaktor wurde unter Scholz als Arbeitsminister eingeführt, als Finanzminister ausgesetzt und soll als Bundeskanzler reaktiviert werden.

Grüne Robert Habeck: Hält sich auffallend zurück, hat aber bei Talkshows oft das große Wort. So auch bei dem Thema Drohnen – bewaffnete Drohnen unmöglich ohne Rücksicht auf die Sicherheit der eigenen Streitkräfte. Schon vor rund einem Jahr zeigte er großes Verständnis für die SPD bei diesem Thema. Nun ist er Superminister und Vizekanzler, wobei nicht klar ist, ob er damit glücklich wird. Schließlich wollte er doch Finanzminister werden, hat aber gegen Lindner den Kürzeren gezogen. Mal abwarten.

In Kombination falsch

Annalena Baerbock – die Galionsfigur der Grünen: Angebliche Mitgliedschaften in ihrer Vita geflunkert, beziehungsweise gar nicht möglich. Auch ihre Nachzahlungsmeldung von mehr als 25 000 Euro Nebeneinkünfte seitens ihrer Partei wurden vergessen, beziehungsweise als Versehen deklariert. Nun ist sie Außenministerin. Eine, die bei den jeweiligen Triells vor den Wahlen immer nur den „Klimaschutz“ in den Vordergrund stellte. Wie lässt sich dies mit dem angestrebten Job vereinbaren, wenn Reisen mit Flugzeug oder Pkw verpönt sind? Wie will sie denn an ihre Ziele kommen? Läuft sie, fährt sie mit dem Rad oder schwimmt sie zum Beispiel in die USA? Oder gilt „Klimaschutz nur für den einfachen Mann?

FDP Christian Lindner: Chef der FDP – arrogant und von sich überzeugt. Damit steht er sicher nicht alleine, aber auch ein Mann ohne Rückgrat. Als er 2017 bei den Koalitionsverhandlungen merkte, dass seine Wünsche nicht durchsetzbar waren, hat er einfach hingeschmissen. Nun hat er es geschafft: Er ist Finanzminister. Lindners Verhalten bei der Wahl 2020 in Thüringen, wo er seinen Parteifreund „Kemmerich“ zum Rücktritt zwang, was letztlich Ramelow zum Wahlsieg verhalf.

Der Artikel beginnt leider mit zwei Fakten zu Lauterbach, die jeweils für sich betrachtet richtig, aber in Kombination falsch sind – aber genau durch diese unterschwellige Verknüpfung das Narrativ für Lauterbachs in der Öffentlichkeit kolportierten Expertenstatus bilden. Epidemiologie hat er im Nebenfach studiert, alle seine Abschlüsse inklusive der Harvardpromotion hat er in Gesundheitsökonomie gemacht.

Auch forscht er nicht selbst. Während Lauterbachs begrenzte Teamfähigkeit und Managementqualitäten hinreichend thematisiert werden, wird ein wichtiger Punkt komplett verschwiegen. Als Gesundheitsökonom war Lauterbach 2003 unter der Regierung Schröder maßgeblich an der Krankenhausreform mit Einführung der Fallpauschalen beteiligt – eine Entscheidung, die maßgeblich dazu beiträgt, dass unsere Kliniken bei der Bekämpfung einer Epidemie, beziehungsweise Pandemie nun schon frühzeitig an ihre Grenzen stoßen.

Info: Originalartikel unter https://bit.ly/3G9GppL