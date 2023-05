Zur katholischen Kirche

Alle mit denen man über den neuen Skandal diskutiert, sind erschüttert. Vorab: Ohne die Kirchen in Deutschland mit ihren vielen ehrenamtlichen Helfern wäre es um Deutschland schlecht bestellt. Krankenhäuser, Altersheime, Kitas, Heime für Behinderte und so weiter. Die seit einigen Jahren aufgedeckten Missbrauchsskandale machen deren Arbeit und Bemühen kaputt. Das kranke System, das 1000 Jahre alt ist, wird weiter gepflegt.

Was mich besonders berührt ist, dass es Kirchenobere gibt, denen das Ansehen der Kirche wichtiger ist als das Leid von Kindern. Deshalb: Alle gehören vor ein ordentliches Gericht. Herr Zollitsch hat man schon aus der Schusslinie genommen. Der musste von Freiburg nach Mannheim umziehen in ein Betreutes Wohnen. In Kürze wird ihm ein kirchennaher Neurologe eine Demenz oder Alzheimer bescheinigen, damit er nicht zur Rechenschaft gezogen werden kann. Das Ganze hat wieder 100 000 Kirchenaustritte zur Folge.

Wann wird endlich gegen diese Menschen Anklage erhoben? Die Vertuscher sind so schlimm wie die Täter. Unsere Justiz, in die ich großes Vertrauen habe, muss sofort tätig werden.