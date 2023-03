Zur Katholischen Kirche

Zum Artikel „Harte Kritik auch an Bischof Lehmann“ vom 4. März:

Zum Kommentar „Wichtige Reförmchen“ von Peter W. Ragge vom 13. März:

Dem Urteil von Peter W. Ragge stimme ich vollkommen zu, dass einschneidende Umwälzungen in der Katholischen Kirche vom sogenannten Synodalen Weg nicht zu erwarten waren. Indem Ragge dann aber doch die Reförmchen als einen wichtigen Schritt auf dem richtigen Weg wertet, betrachtet er das Problem zu wohlwollend. Denn letztlich geht es darum, dass der moderne Mensch, das heißt der Mensch nach Kant, Freud und Auschwitz – dass der das Fundament der Religion infrage stellen muss: einen allwissenden und allmächtigen liebenden Gott, der sich den Menschen geoffenbart hat.

Mehr zum Thema Leserbrief Ohne Murren ertragen Mehr erfahren Leserbrief Eine Stunde im Stau Mehr erfahren

Indem die Reformer aber, statt diese Infragestellung ernst zu nehmen und sie zum Ausgangspunkt aller Überlegungen zu machen, sich im Gegenteil unsisono auf jenes Fundament berufen, können ihre möglichen Ergebnisse den modernen Menschen wohl kaum interessieren. Bestenfalls kann – von jenem Fundament ausgehend – so etwas wie protestantisches Christentum herauskommen. Aber das haben wir ja schon, wie Papst Franziskus mit Recht sagte. Und denen laufen ja bekanntlich auch die Leute in ähnlichen Scharen davon.

Das finde ich sehr schade. Denn ersten bräuchte der moderne Mensch solche Institutionen, die ihn bei jener Infragestellung mit den damit zusammenhängenden Ängsten und Verdrängungen und Verzweiflungen nicht allein lassen, mit ihm echt (nicht bloß schein-)solidarisch sind. Und zweitens gäbe es in der katholischen Theologie durchaus Denkansätze, die jene Infragestellung voll ernst nehmen und alle Dogmen und Gesetze damit in Zusammenhang bringen.

Man erinnere nur, was dazu Ende des vergangenen Jahrhunderts von Theologen wie Rahner, Küng, Fries, Drewermann, Halbfas, Pfürtner (um nur die bekanntesten Namen zu nennen) erarbeitet wurde, leider ohne, dass diese Arbeit jetzt für jenen sogenannten synodalen Weg gebührend in Betracht gezogen worden wäre.

Warum beachtet man in den Kreisen der Reformer nicht intensiver, was heutige Fundamentaltheologen, etwa Oliver Wintzek aus Mannheim oder Marcus Striet aus Freiburg in der Tradition der genannten Theologen zu entsprechenden Themen sagen? Ja, Herr Ragge, der Weg der Reformen muss weitergehen, aber auf einem philosophisch-theologisch viel anspruchsvolleren Niveau, andernfalls wird es weiterhin bei Reförmchen bleiben, die immer weniger Menschen interessieren.

Es ist immer so eine Sache, wenn man an jemanden posthum – ein eigentlich anständiger und integrer Bischof Karl Lehmann – Kritik übt, leider ist sie berechtigt. Der sexuelle Missbrauch an Kindern ist nämlich ein systemisches Problem der Katholischen Kirche. Tatsache ist, dass das Verhalten mancher katholischer Priester nicht nur unchristlich, sondern zutiefst unmenschlich ist. Das Fehlverhalten dieser Priester erklärt sich auch durch das unsägliche und menschenverachtende Zölibat, denn das Christentum hat seit fast zwei Jahrtausenden die Liebe zur Lüge und die Lust zur Last und List verbogen.

Nur, wenn die krankmachenden Substanzen dieser Religion samt ihrer listigen Administration von der Gesellschaft einmal erkannt und auch ausgeschieden sind, nur dann werden die derzeitigen Sexual-und Aggressionshypertrophien auf ihre natürlichen Proportionen zurückgeführt werden können. Keiner hat das so klar gesagt und geschrieben wie Eugen Drewermann und Karlheinz Deschner.

Info: Originalartikel unter https://bit.ly/3Z0vd7z Originalartikel unter https://bit.ly/3mXFvYY