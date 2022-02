Zur katholischen Kirche

Zum Thema Kirche:

All den Priestern und Laien, die von den Vorwürfen betroffen, beziehungsweise involviert sind, sei Folgendes gesagt. Lesen Sie in der Bibel: Matthäus 25,40: „Wahrlich ich sage Euch, was ihr getan habt einem unter den geringsten meiner Brüder, das habt ihr mir getan!“ und Lukas 17,2: „Es wäre besser, dass man ihm einen Mühlstein um den Hals hängte und würfe ihn ins Meer, denn dass er dieser Kleinen einen ärgert.“ Dem ist nichts hinzuzufügen.

Auch wenn ich ihr Engagement schätze, aber der Aussage von Kathrin Grein „Der Druck zu Veränderungen in der katholischen Kirche ist derzeit so hoch wie nie“ kann ich so nicht zustimmen. Nicht erst „derzeit“, seit Jahrzehnten schon ist der Druck in der katholischen Kirche so hoch wie nie. Seit Jahrzehnten wird Veränderung gefordert. Aber was tun die Hauptamtlichen der Kirche? Sie halten sich vornehm zurück. Hier und da mal Bedauern und Entsetzen über „die Verantwortlichen“, über das System Kirche äußern, wenn’s gerade gut passt, aber dann kehrt man gern zum Alltagsgeschehen und zu herkömmlichen frommen Reden zurück.

Seit Jahrzehnten hat sich nicht wirklich was verändert. Wo bleibt denn die massenhafte öffentliche Kritik, der offene Protest all der Hauptamtlichen in der Kirche, die sich mit in den Dreck gezogen fühlen? Vor wem oder was ducken sie sich eigentlich? Pauschale, verallgemeinernde Entschuldigungen und „es könnte…“, „es müsste…“, „es wäre gut…“ reichen längst nicht mehr. An der Basis gibt es bereits viele Ideen und Veränderungsvorschläge zur verkrusteten Kirchenstruktur. Jetzt müssen die Bremser endlich Platz machen.

Es reicht nicht mehr, ein halbherziges Rücktrittsgesuch einzureichen. Wer es ernst meint, räumt die Stellung radikal, ohne lange zu fragen, ohne Wenn und Aber. Es ist das minimalste ernsthafte Zeichen, damit die Basis, die sich noch ein bisschen Hoffnung auf tatsächliche Veränderung erhalten hat und dafür immer noch Energie aufwendet, nicht endgültig vor den Kopf gestoßen wird.

Es ist mittlerweile unerträglich, was sich in der katholischen Kirche abspielt. Seit Jahren ist der Missbrauch bekannt, und die Altherrenriege glaubt, durch Beschwichtigung, Unterdrücken von Ermittlungen, sich in Interviews zerknirscht geben all dies aussitzen zu können. Aber auch von Seiten unserer Politiker hört man wenig; von den Parteien, die das „C“ in ihrem Namen führen, gar nichts.

Das System katholische Kirche besteht aus Lügen (Papst Alexander VI; verheiratet, mehrere Kinder von verschieden Frauen), Betrug (Konstantinische Schenkung), Mord (Inquisition), Erpressung (Ablasshandel im Mittelalter), Verträge mit Diktatoren (Lateranvertrag mit Mussolini), Luxuswohnsitze (zum Beispiel Umbau des Bischofswohnsitz Limburg durch Tebartz van Elst) – und das alles seit nunmehr 1500 Jahren. Ich frage mich, wer dieser Kirche noch glauben kann? Wer soll das alles noch ernst nehmen? Finanziert durch die Kirchensteuer der Gläubigen und durch weitere hundert Millionen Euro des Steuerzahlers alleine in Deutschland.

Es wird Zeit, dass endlich das 21. Jahrhundert im Vatikan einzieht. In all den Jahrhunderten urteilte diese Kirche über Sexuallehre und Ehe, Moral und ein christliches Leben; den Gläubigen Richtung geben zu wollen – aber aufgrund ihres Zölibats und enthaltsamen Lebens und was alles bisher bekanntwurde, haben diese Herren ein Recht dazu, die Antwort kann sich jeder selbst geben!

Seit die Nachrichten um den Missbrauchsskandal eskalieren und klar ist, dass Lügen und Vertuschung von Unrecht bis in den Vatikan Instrumente der Vergangenheitsbewältigung sind, ist mir meine Scham über die Haltung der Kirche immer klarer bewusst und ich habe immer häufiger überlegt, ob es überhaupt noch einen anderen anständigen Weg gibt, als ein Zeichen zu setzen und aus der Kirche auszutreten.

Mein ganzes Leben lang bin ich in der Kirche aktives Mitglied. Vielen Amtsträgern bin ich begegnet und die meisten haben sich rechtschaffen und mit ganzer Kraft für ihre Berufung und Arbeit eingesetzt. Genauso gibt es ein Kirchenvolk, das sich bemüht, einen guten Weg zu gehen. Müssen wir uns also für die, die schuldig geworden sind und die dadurch die Kirche in einen Strudel nach unten ziehen, schämen?

Die Spirale geht von unten nach oben, angefangen bei Tätern, über Bischöfe, die ihr Amt schlecht ausüben bis zum Papst, der vertuscht und gelogen hat. Da gehöre ich also zu einem verwirrten Kirchenvolk, fassungslos über die Enthüllungen, das glaubt, sich rechtfertigen zu müssen, vor Nachbarn, Freunden und Gleichgesinnten, das ernsthaft nach Gründen sucht, nicht aus der Kirche austreten zu müssen und weiter mit seinen Brüdern und Schwestern im Glauben Gottesdienste in der Kirche feiern und seinen Glauben offen und in Gemeinschaft leben zu dürfen.

Dürfen wir uns vor Augen halten, dass es auch noch die andere Seite der Kirche gibt, und sie ist die größere, die Liebe und Güte kennt, Nächstenliebe und Empathie und die vor Ort und weltweit Gutes tut. Ich frage mich, ob ich nicht doch weiterhin in dieser Kirche leben und Heimat finden darf, weil viele darin es gut machen wollen. Viele, Ehrenamtliche und Profis, geben ihr Bestes, um die Welt besser zu machen und sie geraten nun in diesen Strudel des Üblen. Die Kirche muss wieder glaubwürdig werden, sich reformieren und dies zeigen.

Es ist fünf vor zwölf, sehr spät also, aber vielleicht doch noch nicht ganz zu spät, wenn mit dem Umdenken und Großreinemachen unverzüglich begonnen wird. Ein Buch des Theologen Daniel Bogner liegt bei uns zu Hause, ich habe es zwar noch nicht gelesen, aber der Titel macht mich neugierig: „Ihr macht uns die Kirche kaputt, aber wir lassen das nicht zu“. Vielleicht sollte man einmal Freiexemplare an die derzeitig Verantwortlichen ausgeben.