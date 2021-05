Zur Eröffnung des Luisenparks

Zum Artikel „Luisenpark öffnet ab Donnerstag wieder“ vom 27. April:

Grundsätzlich ist die Öffnung des Luisenparks sehr zu begrüßen. Ich konnte die Schließung seit Anfang November nie nachvollziehen. Insbesondere vor dem Hintergrund, dass man hier im vergangenen Sommer unter freiem Himmel frische Luft tanken und dabei stets mit Abstand zu anderen Menschen auf Wegen und Wiesen Zeit verbringen konnte, ohne Angst haben zu müssen, sich mit Corona zu infizieren.

"Warum kann man nicht wie beim Herzogenriedpark für alle öffnen? Eintritt okay, begrenzte Anzahl Besucher, Aha-Regeln. Gleiches Recht für alle, nicht nur Dauerkartenbesitzer!"

Die Tatsache, dass man den Herzogenriedpark Ende Januar kurzerhand zu einem kostenlos (!) besuchbaren Stadtpark erklärt hat, um die strengen Regeln für botanische Gärten zu umgehen, hat die Unsinnigkeit der Schließung der Parks einmal mehr unterstrichen. Die Entscheidung der Stadt Mannheim, den Luisenpark für Jahreskarteninhaber unter der Voraussetzung der Vorlage eines negativen Corona-Schnelltests zu öffnen, entbehrt nicht einer gewissen Komik, wenn man darüber nachdenkt, dass dies ein paar Hundert Meter weiter im Herzogenriedpark nicht notwendig ist.

Liegt dies alleine darin begründet, dass man für den Luisenpark nach wie vor Eintritt zahlen muss? Ich habe durchaus Verständnis für viele der von der Politik den Bürgern verordneten Maßnahmen. Die Inzidenz in Mannheim stieg seit einigen Wochen wieder stark an. Die Verunsicherung wegen der Virusmutationen wächst. Und doch sollte man gewisse Abläufe auch hinterfragen.

Denn in der Praxis sieht es künftig so aus: Man besucht den Luisenpark in einem vorgegebenen Zeitfenster unter freiem Himmel mit Abstand und negativem Schnelltest. Einen Tag später quetscht man sich ungetestet in die überfüllte Straßenbahn mit Menschen, die entweder falsche oder nicht korrekt sitzende Masken tragen – um anschließend (weiterhin ungetestet) im Innenraum eines Supermarktes slalomlaufend seine Einkäufe zu erledigen.

Im Vergleich zur Behandlung des Luisenparks wirkt das auf mich einfach nur absurd! Die unterschiedliche Behandlung zweier identischer Parkanlagen in Mannheim setzt dem Ganzen noch die Krone auf!

Was haben wir uns darauf gefreut, endlich mal wieder im Luisenpark fröhliche Runden zu drehen. Und das Abenteuer begann schon beim Besorgen einer Jahreskarte. Im „MM“ war zu lesen, dass am Eingang Fernmeldeturm Jahreskarten zu haben wären. Flugs dorthin, um dann zu hören: „Ja, an diesem Eingang ist das nicht möglich, wir verlängern nur.“ Immerhin bekamen wir den Ratschlag, an den Haupteingang zu gehen. Dort angekommen reihten wir uns in die Warteschlange am Pavillon ein und nach einer Stunde hatten wir’s geschafft. Was wir dann zu hören bekamen, hat uns nochmals geschafft. Auch dort werden keine neuen Jahreskarten verkauft. Man muss in die Parkverwaltung. Grotesk jetzt. Karten kann man kaufen, aber nur bar bezahlen. Also nix mit EC-Karte und wir hatten nicht genug Bargeld dabei. Wir kamen uns vor wie „de Aff“ im Pflanzenschauhaus. Buchbinder Wanninger lässt grüßen.

Geöffnet, aber wie leer gefegt? Das ist doch bei den geltenden Auflagen nicht verwunderlich. Zudem kommen nur Jahreskarten-Inhaber in den Park. Und die nur mit zweifacher Impfung oder mit negativem Testergebnis, das nicht älter als 24 Stunden sein darf. Auch muss der gewünschte Besuch vorher angemeldet werden. Für den Test muss man sich in der Regel auch vorher anmelden. Und das alles online!

Gerade die Haupt-Besuchergruppe des Luisenparks, ältere Menschen, sind doch bei diesem Prozedere in der Regel oft überfordert. Und am Ende muss das alles auf den einen Tagestermin abgestimmt sein! Was für ein Aufwand! Da gehen wir doch lieber weiter am Rhein spazieren. Da brauchen wir noch keinen tagesaktuell abgestimmten Termin. Noch nicht?

Nun ist es endlich soweit. Am 29. April hat der Luisenpark geöffnet – zuerst für Jahreskarteninhaber und vollständig Geimpfte und davon bin ich einer und trotzdem wurde mir der Zugang zum Park am regnerischen, kühlen 1. Mai verweigert. Warum? Ich hatte vergessen, mich anzumelden. Keine Flexibilität, keine Einsicht, nein, ich stand vor verschlossener Tür. Das ist der Punkt, woran wir immer wieder in Deutschland scheitern – heute in der Pandemie, aber auch davor – am unflexiblen Bürokratismus. Danke, Mannheim ...

Warum kann man nicht wie beim Herzogenriedpark für alle öffnen? Eintritt okay, begrenzte Anzahl Besucher, Aha-Regeln. Gleiches Recht für alle, nicht nur Dauerkartenbesitzer! Verlierer sind wieder die Alten, die keine Möglichkeit haben, sich anzumelden. Und zur Krönung noch zusätzlich Tests.

