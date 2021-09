Zur Ehrung von Oberbürgermeister Kurz

Zum Artikel „Viel Lob für Peter Kurz“ vom 15. September:

Als echte Mannheimer Bürgerin, deren Herz für Mannheim schlägt, bin ich anderer Meinung. Seine weltweite Städtekooperation mag ja gut sein, aber er ist in erster Linie Oberbürgermeister von Mannheim und als solcher hat er keinen Preis verdient. Seine „herausragenden“ Leistungen aus meiner Sicht: keine.

Corona-Krise: Oberbürgermeister Kurz schreibt im Amtsblatt nur die neuen Zahlen und neuesten Bestimmungen für Mannheim. Was daran herausragend sein soll, keine Ahnung. Zur Einschulung in der Humboldt-Schule war von 70 Kindern plus Eltern nicht eine Person getestet oder geimpft. Luftfilter in den Schulen? Fehlanzeige.

Klimaschutz: Für die „nachhaltigste Buga aller Zeiten“ wird ein wertvolles Landschaftsschutzgebiet, die Feudenheimer Au, für einen künstlichen Bach und einen See, die mit Grundwasser gespeist werden und auch noch das Spinelligelände für die Buga23 mit Wasser versorgen sollen, vernichtet. Für den Bau des unnötigen Panoramastegs wurden 21 Bäume gefällt. Während seiner Amtszeit wurden, in Zeiten des Klimawandels, allein von 2017 bis 2021, 2100 Bäume gefällt. Es wurden auch 1484 gepflanzt, aber es bleiben unterm Strich 616 Bäume weniger.

Er befürwortet den Neubau von drei zusätzlichen Universitätsgebäuden im Friedrichspark, die die Frischluftzufuhr in die Innenstadt verhindern. Im Hafengebiet, mit dem Fahrrad, auf das ja alle umsteigen sollen, ein Katzensprung von der Uni entfernt, steht genug Raum zur Verfügung. Warum deshalb den Park zubauen?

Sanierung statt Neubau

Wohnungsbau: Warum wurden/werden Wohngebäude mit hunderten von Wohnungen, nach dem Abzug der Amerikaner auf Franklin und Columbus-Quartier frei, platt gemacht? Deren Sanierung wäre durchaus möglich anstatt Neubau von Bauhaus und Seegmüller auf Columbus, beide haben bereits Standorte in Mannheim.

Sanierungsstau maroder Schulgebäuden, z. B. die Geschwister-Scholl-Schulen (Vogelstang), kaputte Straßen, verwahrloste Grünflächen etc. Von den Schulden der Stadt – dazu gehören auch die Töchter – ganz zu schweigen. Die Liste ließe sich ohne Anstrengung verlängern. Bester Bürgermeister?

Leider spüren wir normalen Bürger nichts vom Ruhm unseres Oberbürgermeisters. Wie er zum Beispiel die Offizierssiedlung verschandelt hat, sucht seinesgleichen.

Auch viele andere Missstände scheinen ihn nicht so zu interessieren. Hauptsache nach außen Hui nach innen Pfui?

Info: Originalartikel unter https://bit.ly/3nA0HCE