Zur Bluttat von Brokstedt

Zum Thema Messerangriff im Zug:

Ein Mensch, der 2014 nach Deutschland flüchtet, wird weder als Flüchtling noch Asylberechtigter anerkannt. Er wird seitdem immer wieder straffällig, aber unsere Behörden sind nicht in der Lage, ihn auszuweisen. Man gibt ihm „subsidiären Schutz“, weil ihm als staatenloser Palästinenser zuhause womöglich Schaden droht. Sein Beitrag dafür, er ersticht in einem Zug wahllos zwei junge Menschen und verletzt noch zwei lebensgefährlich.

Was sind wir ein sonderbares Volk, das von einem Extrem in das Andere fällt? Vor rund 80 Jahren haben wir unsere Nachbarländer überfallen, Millionen Tote waren zu beklagen und man arbeitete intensiv daran, ein ganzes Volk auszulöschen. Heute, drei Generationen weiter, lassen wir zu, dass Migranten aus der ganzen Welt, meist illegal in unser Land und die sozialen Netze einwandern und wir sind unfähig, uns dagegen zu wehren. Wir schaffen es nicht, Menschen, die uns nur auf der Tasche liegen, Straftaten begehen und an einer Arbeitsaufnahme kein Interesse zeigen, konsequent auszuweisen.

Die Quittung bekommen wir aktuell. Den Kommunen werden Asylbewerber zugewiesen, obwohl sie für diese keinen Platz zur Verfügung haben, was der Fall wäre, wenn man nur anerkannten Flüchtlingen und Asylbewerbern Aufenthalt gestatten würde.

Warten auf Bringschuld

Mit Schuld an dieser Situation sind auch unsere Organisationen, die unter dem Irrglauben von Menschlichkeit, Flüchtlinge aus Afrika und Asien geradezu animieren, ihre Heimat zu verlassen und sich auf eine gefährliche Reise zu machen. Vergeblich warten wir bei dem größten Teil auf eine Bringschuld. Wenig vorhanden ist der Wille zur Integration, zu einer Arbeitsaufnahme oder Ausbildung.

Unsere Handwerker suchen händeringend Mitarbeiter, aber so hatte man sich das Leben im verheißungsvollen Land nicht vorgestellt. Wie lange werden und können wir uns diese Haltung noch leisten? Wir sind auf dem besten Weg, unser Land finanziell und gesellschaftspolitisch auszubluten. Ein weiteres Extrem.