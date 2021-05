Zur Aktion #allesdichtmachen

Zum Artikel „Schauspieler proben Corona-Aufstand“ vom 24. April:

Meinen Dank, dass Sie die unerträglichen (Kunst???)-Aktionen verschiedener SchauspielerInnen, besonders des Oberzynikers Richy Müller, auf der Titelseite würdigen. Was werden wohl die Post-Covid-Patienten zu der Tütenatmung sagen, die schon bei der geringsten Steigung keine Luft mehr bekommen. Die Angehörigen Verstorbener zu Herrn Tukurs unsäglichen Äußerungen. Da hat eine, nicht kleine, Gruppe von Künstlern mit akuten Selbstdarstellungsentzugserscheinungen mit mehr als fragwürdigen Mitteln der Pandemiebekämpfung einen Bärendienst erwiesen und noch den Leugnern und Verweigerern die Vorlage geliefert. Pfui Deibel!

Man kann ja durchaus differenzierter Meinung von etwas sein, aber ich dachte, Journalismus hat etwas mit sachlicher Berichterstattung zu tun und nicht mit Beeinflussung der Meinung und deren Verunglimpfung. Jeder Mensch hat das Recht, seine Meinung kundzutun, auch wenn diese dem einzelnen nicht gefällt. Wir leben in einem demokratischen Land, aber scheinbar wird versucht, den Menschen nur „die eine Meinung“aufzuzwingen. Und wehe, diese entspricht nicht dem, was die Allgemeinheit denken soll.

Ich glaube nicht, dass die Schauspieler die Krankheit per se leugnen, nur die Maßnahmen dagegen, und dass viele schlicht um ihre Existenz und Zukunft bangen. Ich bitte also daher um gegenseitigen Respekt und um sachliche Berichterstattung. Denn nicht jeder Mensch, der seine Meinung äußert, ist rechtsradikal oder ein Querdenker.

Nicht nur „Tatort“-Kommissare, auch andere unzufriedene Schauspieler hätten ihren Fernseh-Zuschauern gegenüber schon die Möglichkeit, anzuerkennende Vorbildfunktion auszuüben. So will der Mannheimer Richy Müller bei seiner Kunst wie auch beim Versuch, satirisch rüberzukommen, in gewisser Weise auch ernst genommen werden. Wohl macht im Hinblick auf die langwierige global-pandemische Entwicklung manche politische Entscheidung wie auch das Verhalten sorgloser Mitmenschen oft mehr als nachdenklich, rufen auch Kritik hervor.

Allerdings ist Herrn Müllers Reaktion bei seinem Video-Clip auf YouTube atemtechnisch Tüten blasend nur erklärlich, wenn er an die Mannheimer Luft denkt. Diese jedoch belastete die Umwelt schon vor Corona und hätte schon seit jeher Filtertüten verdient.

Aber verbreitende, nicht ungefährliche Infektionen auf diese Weise zu erklären, spricht auf engem Raum wohnenden Menschen, Kurzarbeitern, Klein-Selbstständigen, arbeitslos Gewordenen wie hochbelastetem Pflegepersonal in Hospitälern und Altenheimen samt deren Patienten doch ziemlich Hohn. Als Fernseh-Mime sei ihm ein sicherer Arbeitsvertrag neidlos gegönnt – kleinere Atem-Einschränkungen außerhalb der Aufnahme-Szenen durchaus hinnehmbar. Möge er auch an jene denken, die beim Durchatmen wesentlich fundamentalere Probleme haben.

Ich glaube den Schauspielern der Aktion #allesdichtmachen, dass sie nur Kritik an den Corona-Maßnahmen üben wollten und dass sie keine Corona-Leugner sind. Ich halte auch generell das Mittel der Ironie für angemessen. Aber: Auch bei einer Kritik mittels Ironie erkennt man in der Regel die Stoßrichtung. Bei dieser Aktion jedoch ist die Kritik an der Vernachlässigung der Künste bei den Corona-Maßnahmen nicht erkennbar. Sie ist einfach nur wirr. Diese Kritik ähnelt vielmehr fatal den haltlosen Äußerungen von Corona-Leugnern und Verschwörungsfabulierern.

Es ist überraschend naiv, dass man sich jetzt aufseiten der Schauspieler über den Applaus von der falschen Seite wundert. Diese Schauspieler wirken erschreckend wenig reflektiert. Und wenn man sich damit herausreden möchte, dass Ironie von vielen nicht verstanden wird: Ironie ist nur dann das falsche Mittel, wenn sie so geistlos eingesetzt wird wie hier.

Diese Aktion der Kritik mittels Ironie ist einfach erbärmlich schlecht gemacht! Diese Aktion ist ohne Sensibilität, ohne Empathie, ohne Witz und ohne Intelligenz.

Info: Originalartikel unter https://bit.ly/3dWNvCy