Zum Verkehrsversuch

Zum Thema Verkehrsversuch:

Na, da hat sich Frau Griesbach aber weit in den demagogischen Dschungel gewagt: Fahrräder rasen rücksichtslos an Autos vorbei! Nicht umgekehrt? Kaum Haltebügel: Ich finde für mein Fahrrad immer welche. Viel Leerstand durch ein Jahr Verkehrsversuch: Wie begründen Sie das mit welchen seriösen Fakten?

Ein Quadrat in Parkplätze umwandeln: Welches sollte abgerissen werden und was geschieht mit den Nutzern/Bewohnern? Und die Parkhäuser scheinen nicht zu reichen? Tatsächlich stehen diese teilweise leer und haben damit noch viele freie Plätze. Zudem sind diese Stellplätze preiswerter. Die Straßenbahnen sind unzumutbar? So eine Aussage beleidigt alle NutzerInnen.

Zum Schluss machen Sie noch eine wahre Aussage: Fehlende Fußgängerzonen in der Innenstadt machen das Leben für große und kleine Menschen viel zu gefährlich. Ändern wir das!

Ich wohne auch in der Innenstadt und ich bin froh, dass der Verkehrsversuch endlich beendet ist. Es ist befremdlich, welchen Raum der „Mannheimer Morgen“ einer Minderheit zur Darstellung ihrer extremen Positionen einräumt.

Ziele von Minderheiten

Befremdlich ist auch, dass die Stadt Mannheim es gewähren ließ, dass am ersten (!) Wochenende nach dem Ende des Verkehrsversuchs eine Minderheit unter fragwürdigem Einsatz des Versammlungsrechts die Fressgasse zur Haupteinkaufszeit blockieren konnte. Also de facto den voraussichtlich rechtswidrigen Zustand während des Verkehrsversuches zeitweise wiederherstellte

Genauso befremdlich, dass sich einige Stadträte für die Ziele dieser Minderheit einspannen lassen. Die Mannheimer Innenstadt lebt und lebte davon, dass man schnell hin und schnell wegkommt, und die Planken das Zentrum als Fußgängerzone sind. Man sollte sich hier mehr darum kümmern, die Planken aufzuwerten, dem Niveauverfall der gesamten Innenstadt Einhalt zu bieten, und alle Fahrradfahrer in der Fußgängerzone ordnungsrechtlich belangen.

Und auch das Missverhältnis von Fastfood-Gastronomie zu Einzelhandel verdient mehr Aufmerksamkeit.