Zum Verkehrsversuch

Zum Artikel „Geplantes oder abruptes Ende“ vom 2. Februar:

Ach, Mannheim! Sei doch bitte endlich mal ehrlich zu Dir selbst: Du bist weder eine Fahrradstadt, noch bist Du klimafreundlich oder willst es auch nur sein. Du bist und bleibst eine Autostadt. Schließlich wurde das Auto hier ja auch erfunden. Daher ist es auch immens wichtig, dass jede Lokalität mit dem Auto erreichbar ist und überall geparkt werden kann. Man ist ja auf das Auto angewiesen.

Als unsere Kinder klein waren, habe ich die Innenstadt gemieden, so gut ich konnte. Mit der fehlenden Fußgängerzone war mir das einfach zu gefährlich. Aber vermutlich sind Familien mit kleinen Kindern auch nicht die entscheidende Kaufkraft in der Stadt. Und auch das Fahrrad ist nur ein Störfaktor: Straßen werden unnötig verengt für eine Fahrradspur, auf der die Radfahrer dann rücksichtslos an Autos vorbei rasen. Es gibt kaum Haltebügel zum Abstellen in der Innenstadt, aber wichtig sind die Parkplätze in Fressgasse und Kunststraße. Bei dem vielen Leerstand, der durch den Verkehrsversuch verursacht wurde, kann doch sicher auch noch das eine oder andere Quadrat in einen Parkplatz umgewandelt werden. Die vorhandenen Parkhäuser scheinen ja nicht zu reichen.

Und Straßenbahnfahren ist unzumutbar. Bezeichnend auch, dass bei der Buga die Fahrradwege nicht fertig werden. Vielleicht hätte man das Ganze als „Drive Through“-Schau anlegen sollen, so als eine Art Safaripark. Das wäre innovativ gewesen und hätte dem Charakter unserer Stadt optimal entsprochen. Denn das Schöne und offensichtliche Alleinstellungsmerkmal an Mannheim ist, dass man schnell mit dem Auto hindurchfahren kann.

Abbruch statt Ende ?! Wieso schreibt der „Mannheimer Morgen“ von einem Abbruch des Verkehrsversuchs? Wenn ein Versuch zeitlich begrenzt ist und die vorgegebene Zeit ist um, dann ist der Versuch zu Ende und wurde nicht abgebrochen. Der Gemeinderat hat der Verwaltung den Auftrag zu dem Verkehrsversuch für die Dauer von einem Jahr gegeben. Der Versuch startete am 11. März 2022 und ist dann im März 2023 auftragsgemäß zu Ende.

Von einer unabhängigen Zeitung erwarte ich eigentlich eine neutrale Berichterstattung und nicht Überschriften wie in der Bildzeitung! Das Ergebnis des Versuches und daraus resultierende Maßnahmen können dann auch objektiver beurteilt werden.

Der aus ideologischen Gründen initiierte Verkehrsversuch in der Mannheimer Innenstadt hat dem durch die Corona-Krise bereits schwer gebeutelten Einzelhandel eine weitere Belastungsprobe beschert. Nun ist dieser Versuch, wie es Oberbürgermeister Peter Kurz formuliert, „allein aus rechtlichen Gründen“ abgebrochen worden. Das dauerhafte Ende der Verbote, Beschränkungen und Gängelungen durch Politik und Verwaltung bedeutet dies aber nicht.

Die Auswertung des Versuchs, da kann man sicher sein, wird im Ergebnis zu einer positiven Beurteilung kommen. Der Oberbürgermeister sieht bereits heute „deutlich positive Effekte“. Wenn das mal kein Fingerzeig ist! Schließlich will man ja schon seit längerer Zeit auch die bösen Autos aus der Innenstadt verbannen. Mir fällt dazu das folgende Zitat von Berthold Brecht (Exil III) ein: „Sie sägten die Äste ab, auf denen sie saßen, und schrien sich zu ihre Erfahrungen, wie man schneller sägen könnte und fuhren mit Krachen in die Tiefe, und die ihnen zusahen, schüttelten die Köpfe beim Sägen und sägten weiter.“

Erst wenn der einst blühende Standort Deutschland zugrunde gerichtet ist, wird vermeintlich Ruhe sein in diesem Land, dessen Führung nicht mehr in der Lage ist, für die Bürgerschaft verlässliche und nachvollziehbare Entscheidungen zu treffen. So könnte der Morgenthau-Plan der Alliierten, der die Umwandlung Deutschlands in einen Agrarstaat vorsah, acht Jahrzehnte später doch noch Wirklichkeit werden.

Wenn man sich die sparsamen Antworten des CDU/ML/FDP-Kandidaten Christian Specht anschaut, sieht man, wie der Kandidat mit den rückwärtsgewandten Ansichten seiner Unterstützer*innen fremdelt. Würden die Damen und Herren einmal über den Tellerrand schauen, würden sie mit Erstaunen feststellen, dass alle großen Metropolen – London, Amsterdam, Kopenhagen, New York usw. – mit den verschiedensten Methoden versuchen, bzw. bereits erfolgreich praktizieren, den Individualverkehr aus den Innenstädten zu verbannen.

Sibyllinisch wird dann darüber geredet, man müsse durch Digitale Parkleitsysteme den Parksuchverkehr reduzieren. Liebe Leute, die in den Quadraten umher fahrenden Fahrer wissen sehr wohl, wo sie parken könnten. Die Wahrheit ist aber: Diese suchen kein Parkhaus, sondern Parklücken, nach dem Motto: Fünf mal nicht erwischt und beim sechsten Mal ein Knöllchen bezahlt, ist allemal billiger als sechsmal im Parkhaus geparkt.

Übrigens, das Bild zum Artikel zeigt das „Café Herrdegen“. Diese Stelle passiere ich regelmäßig freitagnachmittags. Und regelmäßig stehen dort, mal eine, mal zwei gut gekleidete, ältere Damen, die sich wundern, dass das Café zu dieser Zeit geschlossen ist. Also, trotz Verkehrsversuch: Die Kundschaft wäre da!

Einem Verkehrsversuch muss ein zu Ende durchdachtes Konzept zu Grunde liegen, das dann in der Praxis erprobt wird. Es lag ein solches Konzept zumindest von einem Studenten vor, der sich an den Barcelona-Blöcken orientierte. Es wurde im „MM“ vorgestellt, danach nie wieder erwähnt. Die tatsächliche Praxis war ohne Plan, ein Chaos ohne funktionierendes Verkehrs- und Parkleitsystem. Und habe ich etwas verpasst? Wurde ein Fragebogen online gestellt für die Bewohner der Quadrate? Ich bin gespannt, auf welcher Datenbasis dieser stümperhafte Verkehrsversuch jetzt ausgewertet wird.

Panta rhei! Alles fließt. Nichts bleibt, wie es ist. Alles verändert sich: Das Klima der Erde, das Wetter, die Menschen. Auch Berufe ändern sich. Wer heute mit 20 Jahren einen Beruf erlernt, weiß nicht, ob er den in 20 oder 30 Jahren noch ausüben kann. So hat sich zum Beispiel der Beruf des Stadtplaners verändert. Er mutierte mit den Jahren in den neuen Job der Stadtverplaner. Alles fließt! Mit dem Verkehrsversuch der Stadtplaner in Mannheim, sind es leider nur die Steuergelder der Mannheimer Bürger, die geflossen sind.

Es ist schon erstaunlich, wie die Prioritäten des „Mannheimer Morgens“ bezüglich der Verkehrsprobleme in der Stadt gesetzt werden. Während der Abbruch des Verkehrsversuchs, den gefühlt eine große Mehrheit der Bürger in der Stadt abgelehnt hat, seitenweise als Untergang des Abendlandes beschrieben wird, findet man über die Sperrung der Bundesstraße 44 in Höhe der Moschee fast nichts. Dass eine Hauptader für den Schwerlast- und Pendlerverkehr zwischen Ludwigshafen und Mannheim unterbrochen wird, obwohl bereits durch den Hochstraßen-Abbruch in Ludwigshafen und der Schließung des Fahrlachtunnels in Mannheim erheblich Verkehrsprobleme bestehen, ist der Tageszeitung eine Meldung wert.

Dabei ist die Art und Weise, wie diese Sperrung erfolgt ist, um eine Radspur zu bauen, völlig unverhältnismäßig und für die Anwohner unzumutbar. Die Menschen, die in dem Moschee-Block wohnen, sind quasi von der Verkehrsführung abgeschnitten und müssen sich in einem Schilderwirrwarr die wenigen Ausgänge suchen. Durch die erzwungenen Spurwechsel entstehen Gefahrensituationen und Staus in Hülle und Fülle. Wenigsten wurde die Ampel in Höhe der Jungbuschstraße wieder in Gang gesetzt, weil zuvor auch Fußgänger und Fahrradfahrer an dieser Stelle in unmögliche Situationen kamen.

Manchmal hat man deshalb den Eindruck, als wollten die Verantwortlichen in der Stadt bewusst die Verkehrsteilnehmer gegeneinander aufbringen. Wieso konnte man nicht einen Fahrradweg in der Neckarvorlandstraße bauen, der dann für die Radfahrer viel bequemer hätte als Zufahrt in den Jungbusch genutzt werden können. In den Niederlanden ist es beispielsweise immer so, dass man Fuß-, Rad- und Autoverkehr voneinander trennt, wo immer das möglich ist. So kommt dann jeder zu seinem Recht, ohne andere zu gefährden. Dagegen wird in der Stadt Mannheim das Gegeneinander gefördert.

Wie könnte man das anders interpretieren, wenn man sich die Augustaanlage betrachtet, wo man breite Bürgersteige und einen ebenfalls befahrbaren Mittelstreifen zur Verfügung gehabt hätte, um gute und sichere Fahrradwege zu gestalten. Stattdessen baut man sie an den parkenden Autos vorbei, so dass die Fahrradfahrer mit diesen und auch Lieferfahrzeugen und Bussen in Konflikt kommen. Wieso man nicht die bessere und vermutlich günstigere Variante auf dem Mittelstreifen genutzt hat, ist für mich nicht mehr nachvollziehbar.

Man sollte sich deshalb vonseiten der Stadt dringend überlegen, wie man sich in der Stadtplanung neu aufstellen kann.

