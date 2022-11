Zum Verhalten der Aktivisten

Zum Thema Klimaaktivisten:

Also echt, so langsam gehen mir die Klimaaktivisten total auf den Geist. Grundsätzlich bin ich mit meinen 61 Lenzen ein toleranter und friedvoller Mensch, aber so nach und nach schwillt auch mir der Kamm gegenüber diesen Umweltaktivisten, die offensichtlich in ihrer Kindheit einfach zu wenig Aufmerksamkeit erhalten haben. Das mag man bedauern, aber man muss es nicht!

Nicht weit von uns entfernt tobt ein rücksichtsloser und erbarmungsloser Krieg. Alles, was steht und sich noch bewegt, wird vernichtet! Draufhauen bis gar nichts mehr geht, so lautet die Devise aus Moskau. So ist der Tagesbefehl! Dort im Kriegsgebiet fahren Hunderte von Panzern und ebenso viele schwere Militärfahrzeuge über das Gefechtsfeld, aber nicht elektrisch angetrieben! Fast im Minutentakt schlagen Granaten und Raketen auf das Gebiet der Ukraine ein. Sie bringen nicht nur Tod und unendlich viel Leid für Mensch und Tier! Ganz viel Feinstaub und Emissionen werden auch noch freigesetzt!

An Frontlinie festkleben

Ich rufe daher den Klimaaktivisten laut zu: Dort in dieser menschengemachten Hölle solltet ihr euch an der Frontlinie festkleben und für eine bessere Welt, für ein besseres Miteinander demonstrieren. Das wäre heldenhaft und glaubwürdig und sehr mutig! In einer freien Welt, so wie wir sie genießen dürfen, wild mit Klebstoff oder Kartoffelbrei um sich zu schlagen, erfordert weder Mut, noch ist es glaubwürdig, da die Sanktionen sehr überschaubar sind! Da kann Mann und Frau schon mächtig auf die Pauke hauen! Und nun? Auf welcher Autobahn oder öffentlichen Einrichtung werden wir uns sehen? Ich werde lächeln und denken: schlimme Kindheit!

Arrogant, dogmatisch, doktrinär, verbohrt und ideologisch vollkommen verblendet.