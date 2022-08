Zum Thema Zigarettenmüll

Zum Artikel „So giftig ist Zigarettenmüll“ vom 13. August:

Zunächst einmal ein mehr als herzliches Dankeschön an die Aktivisten, die sich in Mannheim an der Aktion „Rheinkippen“ beteiligt und nicht nur die mühselige Sammelarbeit erledigt haben, sondern das Ganze auch noch mit einer öffentlichkeitswirksamen Aktion verbunden haben. Sich bei diesen Temperaturen noch Schutzanzüge überzuziehen, Chapeau!

Warum Zigarettenkippen so ein großes und immer noch unterschätztes Umweltproblem sind, wurde in dem Artikel ja ausführlich dargelegt. An die rauchenden Zeitgenoss*innen: Ist es denn wirklich zuviel verlangt, einen Taschenaschenbecher (hier tut es auch eine kleine Blechdose, wie sie zum Beispiel für Drops verwendet wird) mit sich zu führen und die Kippen selbst in den Restmüll zu entsorgen?

Ganz besonders ärgern mich weggeworfene Kippen auf Spielplätzen. Und die stammen nicht nur, wie behauptet wird, von Jugendlichen, die hier abends „abhängen“, sondern, wie ich immer wieder beobachten konnte, auch von rauchenden Eltern. Ich kann nur hoffen, dass die Aktion „Rheinkippen“ wenigstens bei einigen Raucher*innen ein Umdenken ausgelöst hat.

Der Stadtraumservice will Taschenaschenbecher kostenlos abgeben, in der Hoffnung, dass das die Flut achtlos weggeworfener Zigarettenkippen reduziert. Ich habe mich gekringelt vor Lachen. Es hat schon mit den Kaugummifängern nicht funktioniert, um die klebrige Masse auf den Plätzen und in den Straßen zu vermindern. Es ist kaum zu glauben, wie die verantwortlichen Institutionen so dermaßen naiv sein können. Bitte spart das Geld!

Nachhilfe: Das blumenkohlartige Gebilde unter unserer Schädeldecke, Sitz des Verstandes, bildet, stark vereinfacht ausgedrückt, zwei diametral entgegengesetzte Zustände aus. Mehr oder weniger gebildet, zivilisiert und achtsam versus mehr oder weniger ungebildet, unzivilisiert und unachtsam. Diese beiden Formen kommen in ALLEN Bevölkerungsgruppen vor. Lediglich die Verteilung ist unterschiedlich gewichtet. Wir haben in der Bevölkerung einen relativ hohen Anteil an Menschen, die so strukturiert sind, dass sie keinerlei Umweltbewusstsein haben. Wie aber damit umgehen?

Die Grünen, für die ja Umweltschutz an erster Stelle steht/stehen sollte, haben so viel Angst davor, als diskriminierend und intolerant rüberzukommen, dass sie diese Problematik nicht ernsthaft angehen, vielleicht aber auch gar nicht sehen wollen. Aber auch die anderen politischen Verantwortlichen tun zu wenig, um der Vermüllung Herr zu werden.

Das achtlose Wegwerfen von Zigarettenkippen und anderem Abfall kann geahndet und mit Bußgeld versehen werden. Das wird aber nicht umgesetzt. Weiter mit Laissez-Faire wird die Problematik noch verschlimmern und vor allem zur stetig fortschreitenden Degenerierung immer größerer Bevölkerungskreise führen.

Wie heißt es so schön? Der Fisch stinkt vom Kopf her. Oder von nichts kommt nichts. Oder so was kommt von so was. Alle Institutionen, die eine Gesellschaft ausmachen, (Familie, Kita, Schule, Kirchen, Firmen, Vereine, Wirtschaft, Politik und so weiter) sind verantwortlich dafür, optimale Rahmenbedingungen zu schaffen, damit möglichst viele Menschen zu sozial adäquat denkenden und handelnden Mitbürgern heranwachsen können. Das wünsche ich mir für die Zukunft.

Info: Originalartikel unter https://bit.ly/3PoWGew