Zum Thema Stau in Mannheim

Zum Kommentar „Wir sind der Stau“ vom 22. März:

Hätte es noch eines Beweises bedurft, dass die Verkehrsplanung der Stadt immer absurder wird, so ist das mit dem Bau des Radwegs am Luisenring endgültig gelungen, auch wenn das von der Propaganda der Kommentatorin des „Mannheimer Morgen“ bestritten wird. Obwohl aus dem Artikel hervorgeht, dass die einspurige Verkehrsführung, die die gesamte Innenstadt lahmlegte, erst beim Bau der Fahrradspur eingerichtet wurde, wird die Schuld für die Arbeiten und Staus den Autofahrern zugeschoben, die die Fahrbahn abgenutzt hätten.

Nachdem während der Fräsarbeiten zur Fahrbahnerneuerung der Verkehr halbwegs zweispurig über die Umleitungsstrecken floss, wurde erst mit der einspurigen Verkehrsführung die Lage in der Innenstadt unerträglich. Wenn der Polizeisprecher dann laut „Mannheimer Morgen“ von keinen großen Problemen spricht, muss er die Realität völlig ausgeblendet haben.

Aber dies scheint bei Maßnahmen für den Radverkehr wohl zur Regel geworden zu sein. Schon beim Verkehrsversuch wurden in der Zeitung gerne Probleme bagatellisiert, weil unser Heil ja im Ausbau des Radnetzes zu suchen ist. Das führt dazu, dass man in Kommentaren der Zeitung grobes Missachten der Verkehrsordnung bei Radfahrern als verzeihlich hinstellt oder eben die Schuld für die beschriebenen Staus nicht den Baumaßnahmen für Radwege, sondern den Autofahrern anlastet. Ein so absurdes Urteil entgegen der Faktenlage muss wohl mit Stehenbleiben in pubertären Gut-Böse-Denkschemen begründet werden.

Betrachtet man das Ergebnis des ganzen Chaos, stellt man fest, dass eine Radspur von der Holzstraße bis zur Liebfrauenkirche auf die Straße verlegt wurde, obwohl dort bereits eine auf dem Bürgersteig bestand. Was soll denn jetzt für die Radfahrer besser sein, wenn sie unmittelbar neben den Autos fahren und gleichzeitig eine Abbiegespur in die B 44 kreuzen müssen? Ich kenne jedenfalls keinen Radfahrer, der das als Fortschritt empfindet.

In anderen Ländern trennt man Auto-, Rad- und Fußverkehr, wo immer es möglich ist. Hier macht man das Gegenteil. So kann man dem ganzen Projekt in Planung, Ausführung und Ergebnis nur die Note sechs bescheinigen. Also bleibt der Eindruck, dass nicht vernünftige Lösungen gesucht werden, sondern man Radverkehr und Autoverkehr gegeneinander ausspielen will. Es bleibt nur zu hoffen, dass sich bei zukünftigen Wahlen Personen und Parteien durchsetzen, die ihre Aufgaben für die Stadt mit mehr Verantwortungsgefühl wahrnehmen. Deshalb sollte jeder, der hier Veränderung wünscht, unbedingt sein Wahlrecht wahrnehmen.

Klar, für so’nen völlig überflüssigen geschützten Radweg müssen wir armen Autofahrer doch tatsächlich einen Stau hinnehmen. Ich krieg Pickel, wenn ich nur an die ewig fordernden Klimaschützer und Fahrradfahrer denke … Hähh? Wie bitte? Frau Gerards hat Recht. WIR sind der Stau. Haben diese wütenden Autofahrerinnen und Autofahrer eigentlich mal drüber nachgedacht, warum da gerade ein Stau entsteht?

Weil es für ganz viele Menschen offenbar selbstverständliches gutes Recht ist, als Einzelperson in einem fetten Auto durch die Stadt zu brettern. Weil ganz viele Menschen nicht darüber nachdenken, ob ihre Fahrt mit dem Auto in diesem Augenblick oder für diesen Zweck unverzichtbar und alternativlos ist. Weil Menschen selbst für kurze innerstädtische Wegstrecken mit vielen Pferdestärken Unmengen CO² produzieren, die mit einer Personenstärke zu Fuß oder per Fahrrad leicht zu meistern und gleichzeitig erstens dem betreffenden Menschen gesundheitlich und zweitens der Umweltentlastung dienlich wären.

Solange sich Leute darüber aufregen, dass es Baustellen gibt, weil immer noch an Verkehrsknotenpunkten die Radwege fehlen, solange ist Mannheim noch lange keine klimaneutrale Fahrradstadt! Ich persönlich wäre aber schon mit einem deutschen geschützten Radweg zufrieden und brauche keine Denglische „Protected Bike Lane“.

Täglich stehe ich im Stau auf dem Neckarauer Übergang und mache mir Gedanken, wie viel CO2 dadurch zusätzlich in die Luft geblasen wird. Die Ursache für den Stau ist primär die Schließung des Fahrlachtunnels seit 2021. Täglich fuhren 62 000 Autos durch den Tunnel. Jetzt wurde die Öffnung wieder verschoben. Abgesehen von dem ökonomischen Schaden ist der ökologische Schaden immens. Die Fehler beziehungsweise Versäumnisse der Verantwortlichen haben somit auch zu einer Verschlechterung der CO2-Bilanz geführt.

Info: Originalartikel unter https://bit.ly/3FUSv8f